Wout van Aert en Jasper Philipsen lachen met juichende Van Wilder: “Welkom bij de club”

Juichend over de streep komen, maar niet winnen. “Het kan de beste…” overkomen, zo zegt Wout van Aert op sociale media. Hij knipoogt daarmee naar landgenoot Ilan Van Wilder, die dacht de tweede etappe van de Volta ao Algarve te winnen, maar nog gepasseerd werd door Magnus Cort. Ook Jasper Philipsen kan erom lachen.

In de Tour de France van vorig jaar juichte Philipsen uitbundig in de vierde etappe toen hij de pelotonsprint won, maar hij wist niet dat enkele seconden voor hem Wout van Aert al solo over de finish was gekomen. Daarmee trad hij in de voetsporen van diezelfde Van Aert, die een maand eerder in de Dauphiné hetzelfde overkwam: de handen hingen al in de lucht, maar David Gaudu had een betere jump.

De fakkel was dus al doorgegeven van Van Aert naar Philipsen, en nu heeft Van Wilder hem. “Ik geef het stokje graag door een een andere Belg. Welkom bij de club, Ilan Van Wilder. Jouw dag komt er snel aan”, belooft Philipsen. Dat klopt inderdaad. Hij en Van Aert wisten niet lang na hun verkeerde juichgebaar revanche te nemen en écht te winnen.

Overigens was Van Wilder het er donderdag niet mee eens dat hij te vroeg juichte. “Ik juichte op de streep”, zei hij. “Maar hij (Cort, red.) wint met een banddikte van me. Het is jammer, maar wat doe je eraan?”

