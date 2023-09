woensdag 20 september 2023 om 17:54

Wout van Aert emotioneel over einde carrière Van Hooydonck: “Verlies mijn beste ploegmaat”

Wout van Aert heeft vol emoties gereageerd op het einde van de carrière van Nathan Van Hooydonck. Bij zijn ploeggenoot van Jumbo-Visma is een afwijking aan de hartspier geconstateerd, waardoor hij nu een defibrilator heeft en niet meer kan koersen. “Dat is heel droevig nieuws”, reageert Van Aert bij Sporza. “Droevig op de tweede plaats, want het goede nieuws is dat Nathan er nog is.”

“Het heeft aan zijde draadje gehangen”, weet ook Van Aert, die op de dag dat Van Hooydonck het ziekenhuis mocht verlaten naar brons reed op het EK tijdrijden. “Ik ben vooral dankbaar dat hij zich erdoor heeft kunnen vechten.”

Van Hooydonck was sinds 2021 een trouwe helper van de kopman van Jumbo-Visma, in het voorjaar en in de Tour de France. “Voor hem is het een klap dat hij zijn passie niet meer kan beoefenen. Ik kan wel zeggen dat ik mijn beste ploegmaat zal verliezen.”

“Ik heb het er toch moeilijk mee”, zegt Van Aert met een bibber in zijn stem. “Hij heeft al zoveel tegenstag gehad, het is echt onrechtvaardig.”