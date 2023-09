woensdag 20 september 2023 om 16:51

Nathan Van Hooydonck (27) moet stoppen met wielrennen: “Heb ongelooflijk veel geluk gehad”

Nathan Van Hooydonck moet door hartproblemen noodgedwongen stoppen met wielrennen. De Belgische coureur van Jumbo-Visma werd vorige week getroffen door een hartprobleem. Daardoor werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Vandaag mocht hij het ziekenhuis verlaten, maar wel is de conclusie getrokken dat hij moet stoppen met koersen.

In een statement laat Jumbo-Visma weten dat bij Van Hooydonck, na uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis, een afwijking aan de hartspier geconstateerd. Die stoornis werd hem bijna fataal toen hij in de auto zat en met zijn zwangere vrouw op weg was naar het ziekenhuis. Bij Van Hooydonck is na het incident een inwendige defibrillator (ICD) geplaatst. Met dat apparaat kunnen hartritmestoornissen gecorrigeerd worden. Professioneel wielrennen is daardoor niet meer mogelijk.

In een eerste reactie zegt Van Hooydonck het volgende. “Ik realiseer me dat ik ongelooflijk veel geluk heb gehad. Als ik niet zo snel goede hulp had ontvangen, had het anders kunnen aflopen”, aldus de voorjaarscoureur, die de afgelopen jaren een belangrijke schakel in de succesploeg van Jumbo-Visma.

“Het gaat nu wel oké met me, maar dat het einde carrière is zal ik nog goed moeten verwerken. Ik wil de mensen die mij geholpen hebben, de deskundige staf van het ziekenhuis en alle fans die me berichten hebben gestuurd ontzettend bedanken. Nu ga ik me richten op mijn herstel en op het aanstaande vaderschap. Met Alicia en de zwangerschap gaat alles goed en we kijken hard uit naar de geboorte. Dat helpt me nu echt.”