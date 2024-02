zaterdag 17 februari 2024 om 17:42

Wout van Aert elfde in tijdrit Algarve: “Een goede test, maar de benen moeten nog beter worden”

Remco Evenepoel was zaterdag heer en meester in de tijdrit van de Volta ao Algarve. Die andere Belg, Wout van Aert, moest genoegen nemen met een elfde plaats. “Ik heb nergens spijt van: ik heb alles gegeven, dit was het resultaat”, aldus de renner van Visma | Lease a Bike bij Cycling Pro Net, net nadat hij over de streep was gekomen.

Voor Van Aert was het de eerste keer in 2024 dat hij op de tijdritfiets zat, maar hij wil dat niet aanvoeren als excuus. “Dat is een slap excuus. Het is niet eens een excuus. Het is iedereen zijn taak om zich optimaal voor te bereiden”, klinkt het.

De komende tijd zal Van Aert ook nog niet al te veel op de tijdritfiets zitten, want tot de Giro d’Italia doet hij geen tijdritten meer. Toch? “Daar heb ik niet bij stilgestaan, maar ik denk inderdaad dat dat zo is. Het klopt dat ik nu meer bezig ben met de klassiekers, dus ik ben ook niet teleurgesteld. Richting de Giro gaan we ons hier veel meer op focussen. Ik moet dan gewend raken aan de positie. Ik vond het leuk vandaag en het was een goede test, maar de benen moeten nog beter worden.”

Wat hoopt Van Aert van de slotrit van zondag? “Dat weet ik nog niet. We moeten eerst zien hoe het klassement er vanavond uitziet en wat er mogelijk is”, aldus de Belg, die na de tijdrit uiteindelijk op de vierde plek in de algemene rangschikking terechtkwam. Hij staat op een minuut en 18 van leider Remco Evenepoel. “Hoe dicht ik bij de favorieten sta, gaat bepalen hoe we gaan koersen.”