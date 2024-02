zaterdag 17 februari 2024 om 16:49

Oppermachtige Remco Evenepoel slaat dubbelslag in tijdrit Volta ao Algarve

Remco Evenepoel heeft zeer goede zaken gedaan in de tijdrit van de Volta ao Algarve. De wereldkampioen tijdrijden won de chronoproef met overmacht en nam daardoor ook de leiderstrui over van Daniel Felipe Martínez. Magnus Sheffield eindigde als tweede in de daguitslag, Stefan Küng werd derde. Wout van Aert finishte net buiten de top-tien, op plek elf.

De vierde etappe van de Volta ao Algarve kon weleens de belangrijkste van de hele ronde blijken te zijn. Er stond namelijk een 22 kilometer lange tijdrit op het programma, van en naar badplaats Albufeira. Het parcours was glooiend en bevatte één strook van achthonderd meter aan zo’n acht procent. Verre van vlak dus, maar toch moesten de grote motoren hier goed uit de voeten kunnen. Pas in de slotkilometers werd het namelijk wat technischer, daarvoor was het overwegend rechttoe-rechtaan.

Sheffield pakt de koppositie

Van de vroege starters zaten onder meer Edward Theuns, Julien Vermote en Matteo Trentin – in die volgorde – een tijdje op de hot seat. Die laatste had flink doorgereden, zo bleek toen tijdritspecialist Stefan Bissegger over de streep kwam. De Zwitser kwam drie seconden tekort om de Italiaan van de troon te stoten. Trentins eigen ploeggenoot Arthur Klucker slaagde daar wel in.

De volgende die de toptijd noteerde was Isaac Del Toro. Bij de tussenpunten deed Filippo Ganna beter dan de jonge Mexicaan, maar aan de streep kwam hij tekort om de leiding over te nemen. Dat gold niet voor Magnus Sheffield. De Amerikaanse ploeggenoot van Ganna klokte een tijd waar velen hun tanden op stuk zouden bijten. Daarbij ook gepatenteerde tijdrijders als Stefan Küng, Thymen Arensman, Ben Healy en Wout van Aert. Die laatste gaf bijna driekwart minuut toe op Sheffield en zou uiteindelijk elfde worden in de tijdrit.

Evenepoel deelt mokerslag uit

Er was slechts één renner die nog beter zou doen dan Sheffield: Remco Evenepoel. Wie anders? De wereldkampioen was bij alle tussenpunten de beste en was ook op de streep zestien seconden sneller dan Sheffield. Daarmee deed hij het ook ruim beter dan Daniel Felipe Martínez, die op 52 seconden werd gezet. De Colombiaan moest zijn leiderstrui dus afstaan. Met nog één rit te gaan heeft Evenepoel een voorsprong van 48 seconden in het algemeen klassement. Hij staat er dus uitstekend voor.