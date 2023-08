zaterdag 26 augustus 2023 om 12:18

Wout van Aert doet vertrouwen op voor WK Gravel: “Ik ga proberen die titel te pakken”

Video Wout van Aert heeft in Houffalize nog maar eens zijn klasse getoond. De Belgische renner won in Wallonië de eerste gravelkoers waar hij aan de start stond met negen minuten verschil op de nummer twee. “Ik had dit niet verwacht. Het is heel mooi om hier te winnen”, vertelde Van Aert na afloop aan WielerFlits.

“Ik wist niet wat ik moest verwachten. In het begin wilde ik eerst volgen en dat lukte goed. Ik voelde dat de fiets in orde was en dat ik goed naar beneden kon rijden. Op een gegeven moment heb ik voor mijn eigen tempo gekozen op een klim en zo kwam ik voorop te zitten.” Die koppositie heeft Van Aert niet meer afgestaan.

Meer zelfs, hij reed met een gigantisch verschil solo naar de zege. “Het is een echte duursport. Het wedstrijdverloop lijkt misschien saai, maar het blijft een uitdaging om rechtop te blijven en niet lek te rijden. Het is veel meer afwisselend dan een wegkoers”, legde Van Aert uit voor de camera van WielerFlits. “Ik vind het supermooi om te doen.”

“We wilden hier rijden om het materiaal te testen, dus ik kijk er nu wel naar uit om het WK te rijden en zo het seizoen te eindigen. Als ik daar aan de start sta, is het om het zo goed mogelijk te doen en is het om die titel proberen te pakken. Ik verwacht wel ander deelnemersveld daar en we zullen zien wat er mogelijk is. Vandaag heb ik me alleszins geamuseerd en dat soms is dat ook belangrijk”, besloot Van Aert.