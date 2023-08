zaterdag 26 augustus 2023 om 13:39

Klasse te sterk: Wout van Aert wint met negen minuten voorsprong zijn eerste gravelwedstrijd

Wout van Aert heeft de gravelwedstrijd in Houffalize gewonnen. De Belgische renner deed daar mee aan zijn eerste gravelkoers en liet er duidelijk geen gras over groeien. Van Aert reed solo naar de overwinning.

Voor de start van de wedstrijd was Van Aert nog voorzichtig. “Het is de eerste keer dat ik zo’n koers rijd. Ik ben benieuwd hoe het zal verlopen. Ik heb geen idee hoe intensief het is, dus het zal eerst een beetje aankijken zijn”, vertelde hij aan VTM.

Tijdens de koers voelde de renner van Jumbo-Visma zich duidelijk goed. Van Aert knalde weg van het peloton en reed solo naar de zege in Houffalize. Uiteindelijk kwam Van Aert met negen minuten voorsprong over de streep in Houffalize. Daan Soete en Paul Voss eindigden mee op het podium. In oktober staat de Belg aan de start van het WK Gravel.