woensdag 14 februari 2024 om 09:29

Wout van Aert denkt niet aan klassement in Algarve: “Ik pik er liever mijn dagen uit”

Met enkele sprintritten, een individuele tijdrit en twee niet al te zware aankomsten bergop, lijkt de Volta ao Algarve (14-18 februari) op het lijf geschreven van Wout van Aert. De Belg denkt echter niet aan het rijden van een algemeen klassement.

In gesprek met Het Nieuwsblad kijkt Van Aert vooruit naar de Portugese wielerronde en gaat het over zijn persoonlijke ambities. “Ik hoop dicht bij een ritzege te komen. Dan doel ik op de tijdrit en de twee lastigere etappes (de ritten naar Alto da Fóia en Alto do Malhão, red.). Ik wil er voor gaan, maar er staan redelijk wat klimmers aan de start. Ik hoop dat ik in de buurt van een eerste overwinning kan geraken, maar we zullen wel zien.”

“Het is koers, dus ik ga natuurlijk voluit, maar ik ben hier om beter te worden. Ik pas voor een eindklassement. Daar is de tijdrit iets te cruciaal voor en daar ben ik nog niet helemaal klaar voor. Ik pik er liever mijn dagen uit.”

Alles volgens plan

Van Aert hoopt de komende dagen verder te schaven aan zijn voorjaarsvorm, maar zijn echte vormpiek is pas voor over vijf tot zes weken. De 29-jarige renner van Visma | Lease a Bike zet dit jaar (weer) volledig in op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Voorlopig verloopt alles volgens plan, zo stelt zijn coach Mathieu Heijboer. “Alle trainingen heeft hij kunnen afwerken zoals gepland.”

“Hij staat waar we hoopten dat hij op dit moment zou staan. Zijn zege in de Wereldbeker van Benidorm heeft voor een mooie mentale boost gezorgd. Dat was zeker een opkikker. In Almería en Jaén was hij al erg goed, tegelijk zit er nog rek op. Koersritme heeft hij nog niet genoeg.”

“Als alles in de Algarve goed verloopt, dan gaat hij wel competitief zijn voor de Omloop het Nieuwsblad. Daarvoor is zijn basisniveau meer dan goed genoeg, maar echt op zijn best verwachten we hem dus pas als hij terugkeert van zijn hoogtestage op de Teide.”