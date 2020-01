Wout van Aert: “De cross blijft een leuk spelletje” zondag 12 januari 2020 om 18:09

Wout van Aert moest vanmiddag op het BK Veldrijden genoegen nemen met een vijfde plek. De drievoudig Belgisch kampioen kon in zijn derde cross van het seizoen niet de rol spelen die hij in gedachten had.

“Het was lastig vandaag”, vertelde hij kort na afloop. “Sweeck had ploegmaats achter hem, maar was vooral de sterkste man”, stelt hij vast. “Ik was slecht weg. Ik had voorgenomen om mij de eerste helft gedeisd te houden. Dat was mijn enige kans om in de finale wat over te hebben. Ik had nog een beetje over, maar dat was voor een ereplaats.”

Over drie weken hoopt Van Aert het WK te rijden. “De cross blijft een leuk spelletje. Het is iedere keer weer verrassend hoe lastig het is”, besluit hij.