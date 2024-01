vrijdag 5 januari 2024 om 18:45

‘Wout van Aert dankzij RedBull in 2025 bij BORA-hansgrohe?’

Podcast Vlak voor de jaarwisseling heeft energiedrankfabrikant RedBull een meerderheidsbelang van 51% genomen in het bedrijf van Ralph Denk, de entiteit achter het Duitse WorldTeam BORA-hansgrohe. Daarmee krijgt het Oostenrijkse bedrijf een serieuze vinger in de pap in het wielrennen, is de voorspelling. Helemaal nieuw in de sport zijn ze niet: ze sponsoren individuele atleten, waaronder bijvoorbeeld Tom Pidcock én Wout van Aert.

In de WielerFlits Podcast halen Maxim en Youri aan dat RedBull TV ook het mountainbiken opnieuw op de kaart heeft gezet. En nu – mits de Oostenrijkse Mededingingsautoriteit de plannen goedkeurt – stapt RedBull dus in BORA-hansgrohe; op 26 januari zou de overdracht van de aandelen moeten plaatsvinden. “Insiders op sponsorgebied voorspellen dat de toetreding van RedBull een game changer gaat zijn”, licht Youri toe. “Voor de sport zou dat alleen maar goed nieuws zijn. Kijk maar eens hoeveel miljoenen euro’s ze voorheen in mountainbiken en andere extreme sporten pompen. Om maar te zwijgen over het Formule 1-team van Max Verstappen.”

De RedBull-helmen in het peloton zijn inmiddels gekend. Vooral in het mountainbiken is die lijst lang. Maxim vraagt zich af of het energiedrankbedrijf wel dezelfde stempel op het wielrennen kan drukken, zoals ze dat in andere sporten wel lukt. “Maar als er een sponsor is die dat kan, dan geloof ik wel dat het RedBull is. Wat ik me wel afvraag: gaan alle renners van BORA-hansgrohe dan straks met een RedBull-helm rijden? En wanneer gaat Wout van Aert voor de Duitsers rijden? Meestal ben jij van de boude uitspraken, maar nu durf ik hem wel te maken. Ik zeg alvast: Wout van Aert rijdt vanaf 2025 voor BORA-hansgrohe. Die kopen eind dit jaar zijn contract af.”

Youri ziet dat dan weer niet zo snel gebeuren. “Al moet ik zeggen dat Ralph Denk wel altijd vanuit de sponsoren is gevraagd om na Peter Sagan weer een grote naam in de ploeg te hebben. Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel zijn al eens gepasseerd, maar Van Aert inderdaad ook. Maar in principe hebben ze nu die toprenner net aangetrokken met Primož Roglič. Gezien de recente ontwikkelingen rondom hem en Cian Uijtdebroeks, denk ik niet dat een overstap van Van Aert naar BORA-hansgrohe zo maar gepiept is. Dat zal geen goedkope business zijn voor ze.”

