Wout van Aert boekt zevende seizoenszege in Superprestige Gullegem

Wout van Aert heeft de Superprestige Gullegem op zijn naam geschreven. De Belgisch kampioen gooide halverwege de wedstrijd zijn laatste concurrenten overboord en hield in het tweede deel van de cross soeverein stand. Eli Iserbyt werd tweede, Michael Vanthourenhout derde.

Geen nieuw duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in de Superprestige Gullegem, want de Nederlander had de cross niet in zijn programma opgenomen. Van Aert was wel van de partij, maar hield zich in de eerste ronde nog wat koest. Hij zat in vijfde positie, terwijl Lars van der Haar en Eli Iserbyt om beurten de kop namen. Ook Felipe Orts en Michael Vanthourenhout waren goed vertrokken en zaten mee in de kopgroep van vijf.

Van Aert begint eraan

Terwijl Van Aert het vanuit de laatste positie aan bleef kijken, nam Vanthourenhout tijdens de tweede ronde het initiatief. De Europees kampioen sloeg een mooi gaatje. Dat was het sein voor Van Aert om wakker te worden: hij pakte de kop in het achtervolgende groepje en kwam snel dichterbij Vanthourenhout. Toen hij bijna in het wiel zat, maakte hij echter een foutje. De renner van Jumbo-Visma werd daardoor even teruggeslagen, maar herstelde zich al snel weer. Nog voor het einde van de derde ronde was de aansluiting een feit.

Ook Van der Haar en Iserbyt konden terugkeren, waardoor we vier renners voorop hadden. Van Aert zette zijn tegenstanders vervolgens onder druk, maar loste aanvankelijk alleen Van der Haar. De andere twee konden hun karretje nog aanhaken. In de vierde ronde verloor Vanthourenhout echter terrein na materiaalproblemen en moest Iserbyt passen. De twee West-Vlamingen zagen Van Aert daarna langzaam maar zeker verder wegrijden.

Zevende seizoenszege

Van der Aert breidde zijn voorsprong uit tot zo’n twintig tellen op Iserbyt en hield dat in de laatste rondes stabiel. De Belgisch kampioen, die tot nog toe tien crossen reed deze winter, boekte zodoende probleemloos zijn zevende seizoenszege. Achter hem bleef Iserbyt zijn ploeggenoot Vanthourenhout voor.

Superprestige Gullegem

Uitslag mannen

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in 1u03m05s

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 22s

3. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 41s

4. Lars van der Haar (Baloise-Trek Lions) op 53s

5. Kevin Kuhn (Tormans) op 1m33s

6. Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) op 1m44

7. Felipe Orts (Burgos-BH) op 2m09s

8. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 2m47s

9. Lander Loockx (Deschacht-Hens-Maes) op 3m14s

10. Curtis White op 3m59s