Wout van Aert tevreden met generale repetitie voor WK: “Mezelf goed getest”

Wout van Aert reed zaterdag ogenschijnlijk eenvoudig naar de zege in de X2O Trofee Hamme. Toch leverde de rit wel zware benen op, vertelde hij na afloop. “Het was toch een zware wedstrijd, ik stond er lang alleen voor”, zei Belg in het flashinterview.

“Maar ik ben natuurlijk blij met hoe het ging”, vervolgde Van Aert, die vooral bezig is met het WK in Hoogerheide van volgende week zondag. In Hamme moest hij echter gefocust blijven op de cross zelf. “Elke keer als mijn gedachten een tikkeltje afdwaalden, maakte ik een foutje. Dan word je gelijk weer wakker geschud. Het was echt de kop erbij houden en de moeilijke stroken aftellen.”

Van Aert reed aan het einde van de eerste ronde weg bij zijn laatste kompanen: Pim Ronhaar, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. “Op een gegeven moment had ik een gaatje toen ik de weg opkwam. Ik denk dat ze toen een beetje naar elkaar keken, dus toen hoefde ik niet meer te wachten natuurlijk”, aldus de renner van Jumbo-Visma. Eerder op de middag was die ploeg ook al aan het feest dankzij de winst van Fem van Empel bij de vrouwen. Van Aert had die cross goed bekeken, vertelde hij.

“Daar kon ik toch wel uit opmaken dat het hier verstandig was om je eigen koers te rijden, omdat er veel moeilijke sporen waren. Het was beter om alleen te rijden dan in een groepje.” Wel koos hij voor een ander bandentype dan Van Empel. “Zij is veel sterker dan ik, dus ze kan met een zwaarder profiel rijden”, lachte Van Aert.

Voorbereiding WK

Zondag doet Van Aert nog een stevige training, vertelde hij. “Zodat ik er samen met vandaag een mooie tweedaagse van maak. Ik heb me de reis naar Besançon bewust bespaard, om daar een voordeel uit te halen. Na morgen is het rusten en op naar volgende week”, aldus Van Aert, die aan het einde van gesprek nogmaals benadrukte dat de vorm goed is. “Ik heb mezelf vandaag goed getest met een zware wedstrijd.”