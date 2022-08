Wout van Aert slaat WK tijdrijden definitief over: “Een mentale kwestie”

Wout van Aert zal op 18 september definitief niet deelnemen aan het WK tijdrijden in Wollongong. Dat laat Sven Vanthourenhout weten in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Een mentale kwestie”, aldus de bondscoach van België.

In mei dit jaar had Van Aert ook al laten weten dat hij een deelname aan het WK tijdrijden niet zag zitten, maar de definitieve beslissing wilde hij pas maken na de Tour de France. Nu is de knoop doorgehakt. “Enerzijds is het jammer, want met Van Aert aan de start heb je een grote kans op een medaille, maar aan de andere kant begrijp ik de beslissing”, zegt Vanthourenhout, die vorige week ingelicht werd door Jumbo-Visma. “Zo’n tijdrit is een zware belasting, en ik snap dat Wout keuzes wilde maken.”

Van Aert, die de laatste chronoproef van de Tour de France won, heeft zijn zinnen gezet op de wegrit in Wollongong en een deelname aan de tijdrit zou niet bevorderlijk zijn voor zijn prestaties aldaar. “Het is een mentale kwestie. Als Wout start in de tijdrit, neemt hij veel druk op de schouders, want voor een renner als hij is alleen het allerhoogste goed genoeg. Voor een ander kan een zilveren medaille fantastisch zijn, maar niet voor hem.”

In 2021 werd Van Aert – in eigen land – al eens tweede op het WK tijdrijden. “Wout heeft vorig jaar een paar dagen met een zwaar gevoel rondgelopen na de tijdrit — dat zilver heeft in zijn hoofd gespeeld. Het zou kunnen dat het in Australië opnieuw zo’n scenario wordt. Dat zou ten koste van zijn wegrit gaan.”

Evenepoel

Vanthourenhout heeft voor de tijdrit evenwel nog andere kanshebbers in de gelederen. “Remco (Evenepoel, red.) mag ook altijd de ambitie hebben voor een medaille. Zeker op dit parcours. Er zullen heel wat tempowissels en ritmeveranderingen zijn. Remco heeft dat liever dan die lange rechte stukken.” Yves Lampaert, Victor Campenaerts en Ilan Van Wilder komen ook in aanmerking voor de selectie, waarbij eerstgenoemde de beste papieren zou hebben.

Wat de wegrit betreft, zijn Van Aert en Evenepoel de kopmannen van de ploeg, vertelt Vanthourenhout. “Ik wil ze allebei een persoonlijke helper meegeven. Voor Wout is dat in principe Tiesj Benoot. Voor Remco zou dat Yves kunnen zijn. Als hij in de selectie zit, kan hij meteen ook de tijdrit rijden.” Jasper Stuyven is alleszins al zeker van zijn plekje in ploeg voor de wegrit. De definitieve selectie zal waarschijnlijk eind augustus al bekendgemaakt worden