Wout van Aert: “Aan ons om afwezigheid Van Baarle zo goed mogelijk op te vangen”

Wout van Aert baalt ervan dat Jumbo-Visma het moet doen zonder Dylan van Baarle in de Ronde van Vlaanderen. Door pijn aan de schouder, knie en heup, en recente ziekte, is Van Baarle niet geheel fit om deel te nemen aan Vlaanderens Mooiste. “Dat is natuurlijk een aderlating voor de ploeg”, zegt de Belgische kopman.

“Het is jammer, maar zijn gezondheid gaat voor. Hij is iemand die in de langere klassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen altijd bij de beteren hoort”, vertelt Van Aert over de nummer twee van vorig jaar. Van Baarle liet zijn kwaliteiten dit voorjaar ook meteen zien door de Omloop Het Nieuwsblad te winnen.

Tim van Dijke is aangewezen als vervanger van Van Baarle voor de Ronde. Hij voegt zich bij een al ijzersterke selectie van Jumbo-Visma. “Het is nu aan ons om zijn afwezigheid zo goed mogelijk op te vangen”, stelt Van Aert. “We hebben de afgelopen weken zeker bewezen dat we dat kunnen.”

“We hebben een sterke selectie waarmee we telkens verschillende renners kunnen uitspelen. Ik heb er vertrouwen in dat we dat zondag ook kunnen doen.”

