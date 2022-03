Wout van Aert (8ste) teleurgesteld: “Teveel energie verspeeld bij aanvallen Pogacar”

Geen tweede overwinning voor Wout van Aert in Milaan-San Remo. De Belgische kampioen moest op de Via Roma vrede nemen met een achtste plaats en dat zorgde voor de nodige teleurstelling. “Toen Mohoric vertrok, wist ik dat het gevaarlijk was. Eenmaal beneden leken alleen Mathieu en ik nog te willen rijden voor winst.”

“Uiteraard ben ik teleurgesteld”, aldus Wout van Aert in een eerste reactie bij VTM. “Ik denk dat ik teveel energie verspeeld heb bij het beantwoorden van de aanvallen van Tadej Pogačar op de Poggio.” Zelf aanvallen zat er daar ook niet meer in, gaf de Belgische kampioen toe. “Nee. Ik was al blij dat ik zijn demarrages kon beantwoorden. Het ging telkens snoeihard.”

Toen Mohoric aanviel, wist Van Aert meteen dat hij een gevaarlijke klant voor de zege was. “Ik wilde inschuiven, maar kon niet meteen door. En eenmaal hij tien meter heeft, dan weet je dat het gevaarlijk is. Toen we beneden kwamen, was het over en out.”

“Of ik te weinig steun kreeg na de afdaling? Goh, nee. Je weet dat er dan al veel zijn die denken aan een podiumplaats. Dat is hun goed recht. Zelf ga ik echter liever strijdend ten onder. Ik koerste, samen met Mathieu (Van der Poel, red) wel nog om te winnen, maar dat lukte niet meer. Conclusie is dat ik mijn beste pijlen verschoten heb door het volgen van Pogačar op de Poggio.”