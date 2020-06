Wout Poels richt zich na de Tour op klimklassiekers dinsdag 16 juni 2020 om 16:58

Wout Poels zal na de Tour de France (29 augustus-20 september) deelnemen aan de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race, zo laat de 32-jarige klimmer van Bahrain McLaren weten aan De Limburger.

Poels bewaart goede herinneringen aan de klimklassiekers, en dan met name aan Luik-Bastenaken-Luik. Zo won hij vier jaar geleden een ijskoude editie van ‘La Doyenne’, door in een sprint af te rekenen met Michael Albasini en Rui Costa. De Nederlander zal echter eerst aan de start staan van de Ronde van Frankrijk.

Poels hoopt voor de Tourstart in Nice nog een hoogtestage af te werken in Andorra. De renner van Bahrain McLaren zal in de Franse rittenkoers niet rondfietsen als de absolute kopman, aangezien de formatie vooral rekent op Mikel Landa, die al enkele keren top-10 wist te rijden in de Tour.

Poels heeft straks wel een vrije rol in de Tour, zo liet hij eerder weten aan WielerFlits. “Ik kijk er wel naar uit. En een vrije rol heb ik het liefst.” De Waalse Pijl staat op de planning voor 30 september, gevolgd door Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober) en de Amstel Gold Race op 10 oktober.