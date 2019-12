Wout Poels niet als kopman naar Tour de France

Wout Poels zal niet als kopman van start gaan in de Tour de France 2020. De Limburger laat die rol over aan zijn nieuwe ploegmaat Mikel Landa. Poels rijdt de belangrijkste rittenkoers van het jaar in een vrije rol.

Hij mikt in 2020 op de Ardennenklassiekers en op ritzeges in de Tour. “We hebben natuurlijk Landa, dus ik denk dat ik daar gewoon een vrije rol ga hebben”, zegt Poels over het plan voor de Tour. “De start is natuurlijk zo zwaar dat je gelijk gaat zien hoe de kaarten geschud zijn. Ik kijk er wel naar uit. En een vrije rol heb ik het liefst.”

Poels maakt eind deze maand officieel de overstap van Team Ineos naar Bahrain McLaren. Bij zijn nieuwe ploeg is hij binnengehaald als een van de gezichtsbepalende renners. Momenteel is hij met zijn nieuwe team op trainingskamp in Kroatië. De eerste kennismaking is goed bevallen. “Het is mooi dat je hier heel open wordt ontvangen. Iedereen is blij dat je er bent. Je wordt hier heel erg gewaardeerd en dat geeft natuurlijk ook vertrouwen.”

Poels zal zijn seizoen starten in de Ronde van Valencia (5-9 februari) en mogelijk daarna via de Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en de Ronde van het Baskenland (6-11 april) toewerken naar de Ardennenklassiekers. “Ik vind het ook belangrijk om het jaar goed te starten, dus ik heb wat meer doelen dit jaar.”

Ook zou hij graag willen deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Bondscoach Koos Moerenhout moet hem daarvoor selecteren. In de Ardennenklassiekers hoopt hij die selectie af te dwingen.



WielerFlits sprak uitgebreid met Wout Poels op het trainingskamp van Bahrain McLaren. Het uitgebreide interview publiceren we binnenkort.