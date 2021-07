Wout Poels nieuwe drager bolletjestrui: “Eerste keer dat ik een trui in de Tour heb”

Wout Poels had vandaag één missie: zoveel mogelijk bergpunten verzamelen om de leiding over te nemen in het bergklassement. Zijn strategie? “Alleen maar aanvallen, aanvallen, aanvallen”, zei hij na afloop.

In het bergklassement staat hij met 23 punten voorlopig riant aan de leiding. Michael Woods volgt hem met 16 punten, gevolgd door ploegmaat en ritwinnaar Dylan Teuns met twaalf punten.

Poels kleurde de openingsfase van de etappe met zijn verschillende versnellingen in de hoop voorop te geraken. “Het was een ouderwets dagje koersen. Deze klimmen liggen mij altijd goed. Het is hier een prachtig gebied, alleen jammer van de regen vandaag. Ik beleef de Tour in de bergen en dan is het mooi om een keer een trui te kunnen dragen. Dit is voor mij de eerste keer in de Tour.”

“Het was geen gemakkelijke dag. Van begin tot eind was het afzien door de regen en tricky afdalingen. In het groepje dacht ik alleen maar aan die punten. Je moest heel de dag geconcentreerd blijven.”

Of de Limburger van Bahrain Victorious, die vandaag ook de prijs voor de strijdlust kreeg toegezen, morgen in de bergrit naar Tignes zijn trui gaat verdedigen, moet hij nog bekijken. “Dat weet ik nog niet. Eerst maar eens masseren, eten en even bijkomen, het parcours goed bestuderen en dan zien we morgen wel weer hoe het ervoor staat.”