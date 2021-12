Wout Poels: “In etappekoersen van een week kan ik nog klassementen rijden”

Wout Poels weet dat zijn rol bij Bahrain Victorious volgend seizoen iets zal veranderen. Toch wil de Limburgse klimmer zich niet altijd neerleggen bij een knechtenrol. “Ik kan in etappekoersen van een week zeker nog klassementen rijden, maar in grote rondes zal mijn rol waarschijnlijk anders zijn”, vertelt hij aan WielerRevue.

“Vooral een ritzege in een grote ronde staat heel hoog op mijn verlanglijst. En dan het liefst in de Tour de France natuurlijk”, aldus Poels, die afgelopen jaar heel dicht bij het winnen van de bolletjestrui was in de Tour, maar uiteindelijk geklopt werd door Tadej Pogačar. “Heel jammer, want als ik die trui had gewonnen dan had dat glans gegeven aan mijn periode bij Bahrain Victorious.”

Het voorbije seizoen van de WorldTour-ploeg was erg succesvol en Poels ziet dat zijn ploeggenoten zich goed ontwikkelen. Of dat ook gevolgen heeft voor hem? “Misschien dat mijn rol inderdaad iets anders wordt dan twee jaar geleden. Dat komt door de natuurlijke ontwikkeling van de ploeg, maar er is zo’n groot programma dat ik mijn eigen ding kan blijven doen”, verwacht hij.

‘Weinig reden om te wisselen van ploeg’

Over het contract van Poels was ook nog een en ander te doen. Eerst werd gemeld dat hij mocht vertrekken bij Bahrain Victorious, maar uiteindelijk mocht hij vanwege het tussentijdse vertrek van Mark Padun toch blijven. “Ik wilde echt de tijd nemen om belangstellende ploegen langs te gaan, maar al met al was er weinig reden om te wisselen van ploeg. Ik rijd hier nu twee jaar. Het is ook niet ideaal om telkens te wisselen. Dan heb je weer een periode van gewenning nodig en ik voel me gewoon goed.”