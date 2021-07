Wout Poels gelooft nog in bergtrui: “Ik voel me zeker nog goed”

Interview

Wout Poels blijft geloven dat hij in de komende Tour de France de bergtrui naar Parijs kan brengen. De Limburger staat momenteel vierde in het klassement met een achterstand van elf punten op de Colombiaan Nairo Quintana.

“In de rit met de Mont Ventoux heb ik geprobeerd om mee te zitten in de ontsnapping”, vertelt Poels in een interview met WielerFlits voor de rit naar Nîmes. “Ik merkte dinsdag echter dat Michael Woods en Nairo Quintana continu naar mij kijken en me geen meter vrijheid gunnen. Daarom is het niet verkeerd dat er richting de Mont Ventoux een omvangrijke kopgroep ontstond die de bergpunten eigenlijk onderling een beetje verdeelden. Daardoor zijn Wout van Aert en Bauke Mollema ook hoog in dit klassement gekomen. Dat betekent misschien dat ik in de Pyreneeën iets meer vrijheid krijg in een ontsnapping.”

In de rit naar de Mont Ventoux kon Poels niet met de besten mee, al staat hij nog altijd zeventiende in het klassement. “Al is dat met bijna veertig minuten achterstand. Nee, ik ga in deze Tour voor een ritzege en/of het bergklassement. Op de eerste klim van de Mont Ventoux voelde ik me heel sterk. Op de tweede klim was het echter een stuk minder. Ik denk dat ik de inspanning van de Alpen nog een beetje moest verwerken. Je ziet dat bijna alle jongens die in de Alpen in de aanval zijn gegaan een terugslag kregen. Daarbij heeft ook de weersverandering van de kou en regen in de Alpen naar dertig graden rond de Mont Ventoux invloed. Ik voel me zeker nog goed.”