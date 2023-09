woensdag 13 september 2023 om 09:12

Wout Poels derde in Vuelta-rit: “Leuk om mijn eigen koers te kunnen rijden”

In de schaduw van ritwinnaar Jonas Vingegaard eindigde Wout Poels dinsdag als derde in de zestiende etappe van de Vuelta a España. De ervaren klimmer van Bahrain Victorious, die in de slotweek nog graag een etappe wil winnen, voelde zich nog goed op de slotklim.

En dus probeerde Poels het op de net geen vijf kilometer lange slotklim naar Bejes. “Het was een mooie beklimming en ik voelde me nog goed op het einde. Het was leuk dat ik mijn eigen koers kon rijden. Mikel en Santi (doelt op klassementsrenners Mikel Landa en Santiago Buitrago, red.) zaten in een goede positie en dus kon ik voor een resultaat gaan. Ik denk dat ik het goed heb gedaan”, blikt Poels op de website van Bahrain Victorious terug op zijn prestatie.

Ploegleider Neil Stephens keek ook nog terug op de zestiende etappe. “De rit na een rustdag is altijd moeilijk. We probeerden in de beginfase dan ook onze energie te sparen en we reageerden alleen op de belangrijke aanvallen. Uiteindelijk begonnen onze kopmannen in een goede positie aan de voet van de slotklim. Het werd uiteindelijk een gevecht op twee fronten. Wout ging voor de etappe, maar jammer genoeg mocht het niet zo zijn. Het was wel een goede inspanning van Wout.”

Met vertrouwen naar de Angliru

Poels moest dan wel zijn meerdere erkennen in Vingegaard, toch zal de Limburger ongetwijfeld met vertrouwen uitkijken naar de gevreesde Angliru-rit. Zeker omdat Poels in het verleden (in 2011 en 2017) al twee keer uitzonderlijk goed presteerde op deze ultrasteile beklimming.

“We kijken uit naar de komende twee dagen. We zaten dinsdag met veel renners in de eerste groep en dat toont onze kracht. De komende twee ritten zijn extreem zwaar. We zijn – denk ik – een van de sterkste ploegen in deze Vuelta. Ik hoop dat we dit ook terug gaan zien in de resultaten”, blikt Stephens vooruit.