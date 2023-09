dinsdag 12 september 2023 om 12:42

Wout Poels blijft het proberen in slotweek Vuelta: “Maar dominantie Jumbo-Visma soms wel vervelend”

Wout Poels gaat in de slotweek nog alles op alles zetten om een ritzege te boeken in de Vuelta a España, ondanks de ‘af en toe vervelende dominantie van Jumbo-Visma’, vertelt hij in de podcast AD In Koers samen met Dylan van Baarle. “De benen zijn nog goed en ik probeer de kansen te pakken die er nog zijn”, vertelt de Limburger.

“Dat zijn er helaas niet heel veel meer. De afgelopen weken controleerde Jumbo-Visma de hele tijd de etappes waarin ik goed kon meezitten, terwijl ze het in de vlakkere etappes dan weer loslieten. Dan had het voor mij weer minder zin”, gaat Poels verder. “Die dominantie is soms wel vervelend.”

“De podiumplekken van de Vuelta lijken al vergeven, maar dan willen ze ook nog de dagsuccessen afsnoepen. Dat is af en toe een beetje lastig. Toen Dylan laatst op kop ging rijden, zei Landa: oh no, here we go again. Als je dat effect op Landa hebt, dan ben je toch wel in orde…”

Poels laat zijn immer goede humeur er niet door verpesten. “Nee, chagrijnig word ik er niet van. We blijven elke dag voor gaan. Dit hoort er ook een beetje bij natuurlijk.” Poels zat deze Vuelta een keer in een vlucht die streed om de dagzege. Op Javalambre werd hij zesde.