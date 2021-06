Wout Poels blikt vooruit op de Tour: “Normaal krijg ik wel een vrije rol”

Wout Poels begint komende zaterdag alweer aan zijn negende Tour de France. De 33-jarige renner van Bahrain Victorious is niet de absolute kopman binnen zijn ploeg Bahrain Victorious, maar hoeft zich ook niet volledig op te offeren voor een teamgenoot.

“Ik krijg normaal wel een vrije rol, zodat ik mijn ding kan doen”, klonk het vlak na de ploegenpresentatie in Brest in gesprek met de NOS. “Als Jack (doelt op kopman Jack Haig, red.) heel erg goed staat in het klassement en hij heeft een keer hulp nodig, dan zal ik hem natuurlijk helpen. Maar ik wil ook wel mijn eigen ding doen en mijn kunstje laten zien”, aldus Poels.

De Nederlander krijgt morgen wellicht meteen een kans om iets te ondernemen, aangezien de finish van de openingsetappe ligt op een slotbeklimming van ruim drie kilometer aan net geen 6%. Poels: “Er liggen misschien wel kansen, dan heb ik het bijvoorbeeld over de wind. We hebben de laatste twintig kilometer van de openingsetappe verkend en dat ging toch wel redelijk op en af.”

“Aan het einde is het toch zeven minuten klimmen, dat is toch wel lastig. Ik weet niet of ik er wat te zoeken heb, maar we gaan er natuurlijk wel vol voor en dan zien we wel hoe de koers verloopt. Ik heb een goed gevoel overgehouden aan de Ronde van Zwitserland en vind het altijd mooi om in de Tour te zijn”, is Poels optimistisch.