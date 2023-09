woensdag 13 september 2023 om 18:08

Wout Poels baalt van gemiste kans op Angliru: “Het is wel een kleine teleurstelling”

Jumbo-Visma kreeg er vandaag een sterke helper bij in de vorm van Bahrain Victorious. De ploeg in dienst van Mikel Landa zette zich al vroeg op kop en rookte bijna het gehele peloton op. Wout Poels was op de Angliru goud waard voor zijn Spaaanse kopman, maar zag zijn eigen kansen vergaan. “Ik hoop dat hij een paar plekjes in opgeschoven”, aldus Poels bij de microfoon van Eurosport.

In de slotfase van etappe zeventien was het team tegen team. Drie man van Bahrain Victorious tegen drie man van Jumbo-Visma. Het was Wout Poels die het vuile werk opknapte, maar de drie concurrenten gingen er met de zege vandoor. “Het was wel een kleine teleurstelling. Het is gewoon heel moeilijk om tegen hen te koersen. Als je het echter nooit probeert, dan kan je ook niet winnen. Als team hebben we het in ieder geval heel goed gedaan.”

Poels was in de finale dus veroordeeld tot het werken voor zijn kopman. De Nederlandse klimgeit kon hierdoor niet voor eigen kansen gaan. “Ik denk dat het vandaag een hele mooie mogelijkheid was voor mijzelf om te winnen, maar met Mikel (Landa, red.) die nog goed staat in het algemeen klassement werd het een ander verhaal. We waren iedereen aan het kraken met het hele team. Uiteindelijk moest ik ze dus laten gaan.”

De teamprestatie van Bahrain Victorious was echter geen spontane actie. Goede benen en de juiste parcourskennis zorgde voor deze snode plannen. “We kennen de etappe heel goed. Met name de voorlaatste klim hadden we goed bekeken. We wisten dat daarna een listige afdaling volgde en als je daar als eerste aan begint kan je daarvan profiteren. Het hele team voelde zich erg goed, dus het was een goede dag voor ons.”