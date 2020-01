Worst wisselt Alvarado af als aanvoerster UCI-ranking, Van der Poel soeverein woensdag 22 januari 2020 om 13:47

Ceylin del Carmen Alvarado voerde sinds 7 januari voor het eerst in haar carrière de mondiale UCI-veldritranking aan. Intussen is ze haar leidende positie weer kwijtgeraakt aan Annemarie Worst. Mathieu van der Poel blijft de onbetwiste nummer een bij de mannen.

In de top van de ranglijst bij de vrouwen blijft het ongemeen spannend. Het verschil tussen Worst en Nederlands kampioene Alvarado is immers slechts 32 punten. Sanne Cant volgt op ruim 400 punten van Worst als derde.

UCI-ranking Veldrijden Elite vrouwen 7-1-2019

1. Annemarie Worst (777) 2019 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) 1987

3. Sanne Cant (IKO-Crelan) 1599

4. Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions) 1520

5. Maghalie Rochette 1333

6. Yara Kastelin (777) 1218

7. Inge van der Heijden (CCC-Liv) 1188

8. Clara Honsinger 1126

9. Katerina Nash 1114

10. Katherine Compton 1103

Volledige ranking vrouwen

Bij de mannen speelden Mathieu van der Poel en Toon Aerts lange tijd haasje-over, maar intussen heeft MvdP een gat van meer dan honderd punten weten te slaan. De Nederlandse veelvraat van Alpecin-Fenix zal voorlopig dan ook nog wel even bovenaan deze ranglijst blijven staan.

UCI-ranking Veldrijden Elite mannen 7-1-2019

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) 2360

2. Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) 2229

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) 2001

4. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) 1731

5. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) 1594

6. Lars van der Haar (Telenet Baloise Lions) 1560

7. Quinten Hermans (Tormans) 1523

8. Corné van Kessel (Tormans) 1282

9. Gianni Vermeersch (Creafin-Fristads) 1163

10. Felipe Orts (Teika-Gsport-BH) 1153

Volledige ranking mannen