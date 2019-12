Worst over Nederlandse concurrentiestrijd: “Zijn aan elkaar gewaagd” zondag 29 december 2019 om 19:37

De Superprestigecross van Diegem had veel weg van een Nederlands kampioenschap, aangezien de top-5 louter bestond uit Nederlandse dames. De zege ging uiteindelijk naar Annemarie Worst, die na een spannende wedstrijd afrekende met Ceylin del Carmen Alvarado en Yara Kastelijn. “We zijn echt aan elkaar gewaagd”, zo concludeert Worst in gesprek met WielerFlits.

De Nederlandse crossers domineren al een tijdje het vrouwenveldrijden, zo bleek ook vandaag weer tijdens de Superprestigecross van Diegem. De 24-jarige Worst boekte na een razendspannende cross haar achtste zege van het seizoen. “Het was een hele spannende wedstrijd, aangezien niemand wist weg te rijden. Ik wist dat ik kon winnen, want ik had eindelijk weer een goede dag.”

“We waren alle drie heel erg goed en aan elkaar gewaagd. We crossen op dit moment een beetje op hetzelfde niveau. Het was lastig om vandaag het verschil te maken, aangezien het een snel parcours was. Ik probeerde weg te rijden op de schuine kant, maar we maakten allemaal wel een keer een foutje.” En dus kregen we een sprint om de overwinning tussen Worst en Alvarado.

“Het NK zal opnieuw erg spannend worden”

De veldritliefhebber kreeg deze winter al diverse duels voorgeschoteld tussen Worst, Alvarado, Kastelijn en Lucinda Brand, terwijl de nieuwe generatie Nederlandse veldrijdsters aan de deur klopt. “Iedereen is aan elkaar gewaagd, er zijn op dit moment geen duidelijke verschillen. We kunnen gewoon alles heel erg goed”, zo vertelt Worst.

De grote vraag is: wie kroont zich over twee weken tot Nederlands kampioen in Rucphen? “Het zal opnieuw erg spannend worden, alle goede dames staan aan de start. Het zal echt afhangen van de vorm van de dag. Ik ken het parcours niet, maar ik heb van Camiel (van den Bergh, ploegleider van Worst, red.) gehoord dat het een snelle cross zal worden.” Worst zal voor het NK nog starten in Baal, Gullegem en Brussel.