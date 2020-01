Worst na zege in Nommay: “Ik had vertrouwen in mijn sprint” zondag 19 januari 2020 om 15:18

Annemarie Worst wist dat ze kon rekenen op haar sprintbenen in Nommay. De veldrijdster van de 777.be-ploeg kon tijdens de Franse Wereldbekermanche geen afstand nemen van Ceylin del Carmen Alvarado en Katie Compton. “Ik had vertrouwen in mijn sprint, want ik verloor er de laatste tijd niet veel”, reageert ze na afloop.

“Het rondje lag er verraderlijker bij dan tijdens de verkenning”, zegt Worst over het technische parcours, dat op sommige plekken bevroren was. “Het was gladder dan gedacht. We waren aan elkaar gewaagd en keken een beetje naar elkaar. Het was heel spannend.”

Vorige week op het NK, toen Worst nog zilver pakte achter Alvarado, speelde rugpijn weer op. Dat had mede met het parcours in Rucphen te maken. In Nommay was dat wel anders. “Ook mijn rug hield goed stand, dat is leuk met het oog op het WK”, aldus Worst.

Ceylin Alvarado tweede: “Het was niet mijn dag”

Voor Ceylin del Carmen Alvarado was het een lastige dag. “Ik had zware benen. Het was niet mijn dag. Ik heb er het beste van gemaakt, maar tevreden ben ik niet”, reageert ze bij de NOS.

“Ik heb niets raars gedaan. Ik werd wakker met een naar gevoel. Daarna heb ik goed losgereden, maar tegen zoiets kan je niets doen”, aldus Alvarado, die een sprint niet kom voorkomen tegen Worst en Compton.

“Ik probeerde daarvoor het verschil te maken. Ik wist dat ik het lastig zou krijgen door mijn omstandigheden, maar dat lukte niet. Ik kwam niet verder dan alleen maar in het wiel”, lacht de kersverse Nederlands kampioene.

Wel heeft Alvarado door haar tweede plaats de leiding in het klassement van de Wereldbeker weten te behouden. “Het geeft een goed gevoel dat ik achter Annemarie finish, waardoor ik niet mijn leiding kwijt ben. Volgende week wordt het spannend, maar ik heb vertrouwen in mezelf.”