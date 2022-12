WorldTour-debuut van Timo Kielich bij Alpecin-Deceuninck uitgesteld tot 2024

Timo Kielich, die de voorbije twee jaar al uitkwam voor de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck, zou in 2023 debuteren voor de hoofdmacht van het Belgische team, maar dat gaat toch niet niet door. De 23-jarige renner zal pas in 2024 overgeheveld naar de WorldTour-ploeg. Kielich heeft een contract getekend tot eind 2025.

“We denken dat hij de kwaliteiten heeft om een goede lead-out te worden”, schrijft Alpecin-Deceuninck op sociale media over Kielich, die tot nog toe voornamelijk actief was in het veld. “Maar doordat Jonas Rickaert langer niet beschikbaar zal zijn, willen we hem niet meteen voor de leeuwen gooien. Daarom hebben we de ervaren Ramon Sinkeldam gecontracteerd. As een renner van de opleidingsploeg, zal Kielich niettemin een gemixt programma rijden: deels bij het WorldTeam, deel bij het Development Team. In 2024 maakte hij de laatste stap.”

Kielich is al lang verbonden aan de ploeg van de gebroeders Roodhooft. “Ik begin binnenkort aan mijn zevende seizoen bij de ploeg”, zegt hij in een reactie. “Deze ploeg is mijn tweede thuis. De gebroeders Roodhooft hebben altijd in me geloof en dit contract is een perfecte manier om mijn carrière als wegrenner te lanceren. Ik kijk er naar uit om nog veel meer te leren en snel onderdeel te zijn van een van de beste sprinttreinen van het huidige peloton.”

In 2022 reed Kielich al behoorlijk wat wegwedstrijden en wist hij enkele ereplaatsen te behalen. Zo was hij zesde in de Antwerp Port Epic (1.1) en vierde in de slotrit van de Tour of Norway (2.Pro). Ook won hij een rit en het eindklassement in de Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques (2.2), een rittenkoers in Polen.