Woordvoerder CCC-Liv: “Vrouwenploeg is andere entiteit dan mannenteam” zaterdag 25 april 2020 om 13:46

De sponsors van CCC-Liv hebben tot op de dag van vandaag aan alle verplichtingen voldaan, laat een woordvoerder van de vrouwenploeg weten. Eerder raakte bekend dat hoofdsponsor CCC met het idee speelt om alle sponsoractiviteiten voor de periode 2020-2021 stop te zetten, waarmee de toekomst van het CCC Team mogelijk op de tocht zou komen te staan.

CCC-Liv is een op zichzelf staande entiteit, benadrukt een woordvoerder van de vrouwenploeg tegen WielerFlits naar aanleiding van berichtgeving in de media rond de hoofdsponsor, de Poolse schoenenproducent CCC, vanochtend. “We hebben dus eigen sponsorafspraken met CCC. Tot op de dag vandaag hebben alle sponsors aan hun verplichtingen voldaan.”

In gesprek met sponsors

Zolang het coronavirus nog niet is overwonnen en de toekomst nog ongewis is, is het volgens de zegsman onmogelijk om nu al te zeggen hoe de wereld er over een aantal maanden uitziet en hoe dan het sponsorklimaat ervoor staat. “We zijn in gesprek met CCC en de sponsors om te zien hoe we zo goed mogelijk kunnen anticiperen op ontwikkelingen, die eventueel op ons pad komen.”

In de tijd dat er niet wordt gekoerst, biedt de ploeg haar sponsors en supporters alternatieven: denk aan wekelijkse CCC-Liv Fan Rides op Zwift en Q&A-sessies op social media. “We hopen nu vooral dat de wereldwijde situatie voor iedereen snel verbetert, dat iedereen gezond blijft en de economische schade zich beperkt.”