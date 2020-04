‘CCC overweegt alle sponsoring voor 2020-21 te stoppen’ zaterdag 25 april 2020 om 09:02

De zorgen rond het CCC Team nemen toe. Het teammanagement zou aan een noodplan werken, nu de hoofdsponsor, de Poolse schoenenfabrikant CCC, speelt met het idee om alle sponsoring voor de periode 2020-2021 stop te zetten.

Schoenengigant CCC wordt hard geraakt door de coronacrisis, want het zag zijn omzet dalen en de beurskoers kelderen. Voor het bedrijf is het nu een kwestie van overleven, dus moet bezuinigd worden. Dat heeft ook gevolgen voor de sponsoring van de wielerploegen. Eerder al werd aan de renners gevraagd om tachtig procent van hun loon in te leveren. Ook is een groot deel van de staf op technische werkloosheid geplaatst.

Nu meldt Het Laatste Nieuws, op basis van het Poolse persbureau PAP, dat de top van het bedrijf zich beraadt over verdere stappen wat betreft toekomstige investeringen in de sportwereld. Het overweegt serieus om de sponsoractiviteiten voor 2020 en 2021 in te trekken, wat het einde zou betekenen voor de WorldTour-ploeg, de vrouwenploeg en het opleidingsteam. Het management van de wielerploegen zou momenteel aan een noodplan werken.

Bij de WorldTour-ploeg staat momenteel onder anderen Greg Van Avermaet, Matteo Trentin en Ilnur Zakarin onder contract. Bij de vrouwenploeg zijn Marianne Vos en Ashleigh Moolman enkele bekende namen.