Woods klopt Majka in Tirreno-Adriatico, Kelderman derde woensdag 9 september 2020 om 16:06

Michael Woods heeft de derde etappe van Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Canadees van EF Pro Cycling klopte na een 217 kilometer lange rit tussen Follonica en Saturnia zijn medevluchter Rafal Majka.

Na twee vlakke ritten werd het peloton op de derde dag getrakteerd op de nodige klimkilometers. De rit voerde de renners door de Maremma, een schilderachtige streek in het zuidwesten van Toscane.

Op de door cipressen omzoomde wegen gingen zeven aanvallers in de openingsfase op avontuur. Pascal Eenkhoorn (Team Jumbo-Visma), Dimitri Claeys (Cofidis), Hermann Pernsteiner (Bahrain – McLaren), Nathan Van Hooydonck (CCC), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Benjamin Thomas (Groupama – FDJ) en Marco Frapporti (Vini Zabù – KTM) vonden elkaar en reden een maximale voorsprong van zeven minuten bij elkaar. Onderweg besloot Thomas om afscheid te nemen van zijn vluchtgenoten en solo verder te gaan.

Met nog ongeveer vijftig kilometer te gaan, vond EF Education First het genoeg geweest. De Amerikaanse formatie ging zich met de jacht bemoeien, waarna de voorsprong in korte tijd afnam van vijf naar drie minuten. Aan kop van de wedstrijd voegde Thomas zich weer bij zijn voormalige vluchtgenoten, waarna de leiders weer met zeven waren.

Frapporti koos in de finale tijdens een afdaling het hazenpad, waarna hij met een kleine voorsprong als eerste aan de slotklim mocht beginnen. Op de steile Poggio Murella (met stukken van meer dan 20%) was de Italiaan echter een vogel voor de kat. Holmes, Eenkhoorn en Pernsteiner kwamen al snel bij Frapporti, met op een halve minuut het jagende peloton. Op de slotklim rekende het peloton één voor één de vluchters in. Holmes werd op negen kilometer van de finish als laatste renner bijgehaald.

Woods maakt het verschil

Dat was voor Michael Woods het teken om de regie over te nemen. Op het zware slotstuk van de klim versnelde hij. Geraint Thomas was alert en sprong in het wiel van de Canadees. Ook Jakob Fuglsang, Aleksandr Vlasov en Wilco Kelderman waren bij de les. Mathieu van der Poel moest afhaken.

Woods kwam met een klein verschil als eerste over de steile klim en besloot om vol door te gaan. Rafal Majka wist in de afdaling aan te sluiten. De twee zouden in de slotkilometer duelleren om de ritzege.

In de slotkilometer koos Woods het wiel van Majka en besloot om daar op 250 meter voor het einde uit te komen. Met een krachtige versnelling zette hij Majka op achterstand om de ritzege voor zich op te eisen. Wilco Kelderman won de sprint van de achtervolgers en finishte als derde.