WK veldrijden Quiz: Speel mee en maak kans op de ‘Koerskalender 2023’

In de week van het WK veldrijden in Hoogerheide stijgt de veldritkoorts tot een hoogtepunt. Je kan het plezier nog groter maken door mee te doen aan onze speciale WK veldrijden Quiz. Want hoe groot is jouw kennis over de jaarlijkse apotheose van de crosswinter? Speel nu de WielerFlits Quiz en maak kans op mooie prijzen!

Wie wint het WK Veldrijden? Wout van Aert 1.75 Mathieu van der Poel 2 Eli Iserbyt 20 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk donderdag 9 februari 2023 om 23.59 uur antwoord op de vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we 3x de Koerskalender 2023 (t.w.v. €15,99)

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.

Speel hier de WielerFlits Quiz!



WK veldrijden Quiz Lars Boom won in 2008 het WK veldrijden in Trevisio. Wie eindigde er op plek twee? In welk jaar werd Mathieu van der Poel voor het eerst wereldkampioen bij de elite mannen? Hoe vaak is Marianne Vos wereldkampioen veldrijden geworden bij de elite vrouwen? Sven Nys is tweevoudig wereldkampioen veldrijden bij de elite mannen. In welke jaren mocht hij de regenboogtrui ophalen? Wie heeft de meeste wereldtitels bij de elite mannen op zijn naam staan? Wie is de laatste wereldkampioene bij de vrouwen die NIET uit Nederland of België komt? Op het WK van 2000 kregen een jonge Sven Nys en Mario Declercq het met elkaar aan de stok. Welke Nederlander won die dag? Stelling: Tom Pidcock is wereldkampioen geworden bij de junioren, beloften én de elites. Wie was de eerste Nederlandse wereldkampioene bij de vrouwen? In 2023 vindt het WK veldrijden voor de derde keer plaats in Hoogerheide. In welke jaren was dat eerder het geval? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail. Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.

Wat is jouw score van deze WielerFlits Quiz? Deel je uitslag in de reacties!