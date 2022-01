WK veldrijden Quiz: Doe mee en maak kans op een outfit van Pauwels Sauzen-Bingoal

Het is de week van het WK veldrijden 2022 en daarom hebben we een speciale quiz in elkaar gezet. Wat weet jij nog over de verre en recente geschiedenis van het wereldkampioenschap cyclocross? Test je kennis in deze WK veldrijden Quiz en maak kans op een outfit van de veldritploeg Pauwels Sauzen-Bingoal.

Vanaf dit jaar is er ook een timer ingesteld bij de WielerFlits Quiz. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 30 januari om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz.

Vul hieronder de WK veldrijden Quiz in!



WK veldrijden Quiz 2022 Wie is de laatste niet-Nederlandse die wereldkampioen bij de elite vrouwen werd? Welke huidige wegrenner werd ooit wereldkampioen bij de U23-mannen? In welk jaar bestond het WK-podium bij de elite mannen voor het laatst uit drie Belgen? In 2010 won Julian Alaphilippe zilver op het WK bij junioren. Wie won dat jaar goud in die categorie? Adrie van der Poel stond acht keer op het WK-podium. In welk jaar voor het laatst? In welke stad werd Lars Boom wereldkampioen bij de mannen in 2008? Hoe vaak won Marianne Vos het WK veldrijden bij de elite vrouwen? Wie was de eerste Nederlandse vrouw op een WK-podium bij de elites? Wie won begin 2021 het WK veldrijden bij U23-vrouwen in Oostende? In 2017 was het complete WK-podium bij de junioren mannen Brits. Wie won?