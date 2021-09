WK tijdrijden: Wie moet Tom Dumoulin vervangen? Dit zijn de opties

Tom Dumoulin kreeg donderdag een flinke opdoffer te verwerken. De 30-jarige Limburger was met veel moraal aan het toewerken naar het WK, waar hij op de tijdrit een gooi wilde doen naar een tweede wereldtitel. Hij werd echter aangereden op training en brak daarbij zijn pols: een kruis over het WK. Wie moeten nu de honneurs waarnemen? WielerFlits zet de opties op een rij.

Bondscoach Koos Moerenhout liet tegenover het Algemeen Dagblad weten dat Jos van Emden er in ieder geval bij is op het WK in Leuven. De 36-jarige renner van Jumbo-Visma werd donderdag op het EK nog elfde. De bondsKoos twijfelt of hij een tweede renner gaat oproepen voor het WK tijdrijden. “Een tijdrijder van het kaliber van Dumoulin kun je niet vervangen. Daarmee verliezen we ook de kans op een medaille. Voor elke renner geldt dat hij het WK tijdrijden moet voorbereiden. En daarvoor is het nu al laat”, aldus Moerenhout. Mocht hij toch besluiten een tweede man op te roepen, dan zijn dit de smaken die er zijn.

Julius van den Berg (EF Education-Nippo)

De 24-jarige Noord-Hollander reed donderdag nog het EK tijdrijden. Hij werd er 24ste, maar Moerenhout liet vooraf al weten met hem niet naar het resultaat te kijken. “Bij de beloften was Julius altijd een heel goede tijdrijder. Dan is het juist goed om tijdens dit soort kampioenschappen – ook mentaal – hier de focus weer op te krijgen en houden. Voor zijn ontwikkeling is dat heel goed. Met Julius kijk ik dus richting de toekomst en niet zo zeer naar het resultaat.” In de Ronde van Polen werd Van den Berg nog zestiende tijdens de tijdrit. Of het WK ook een podium is voor Moerenhout om kansen te bieden, is nog zeer de vraag.

Sebastian Langeveld (EF Education-Nippo)

Een andere optie is Van den Bergs ploeggenoot Sebastian Langeveld. De 36-jarige routinier is een tijdritliefhebber en probeert zich na het klassieke voorjaar altijd te richten op het NK tijdrijden. Langeveld reed het NK tijdrijden drie keer, even zo vaak met een zilveren medaille tot gevolg. Zo ook dit jaar, toen hij 27 seconden toegaf op Tom Dumoulin. De Zuid-Hollander heeft zich nu niet specifiek kunnen voorbereiden, maar eindigde onlangs nog als vijftiende in de tijdrit van de Ronde van Polen en twaalfde in de chrono tijdens de Benelux Tour. Bijkomend voordeel is dat Langeveld ook kans maakt op een selectie voor de wegkoers.

Thymen Arensman (Team DSM)

Waar Van den Berg op het EK een kans kreeg met het oog op zijn ontwikkeling, zou de bondscoach dat ook op het WK kunnen overwegen. Hoe gek dat misschien ook klinkt. Wat dat betreft zou ook Thymen Arensman in aanmerking komen. Het 21-jarige rondetalent ontwikkelt zich rustig verder bij Team DSM. Voor de Duitse ploeg werd hij eerder dit jaar elfde in de Ronde van Romandië, maar verder kwam hij in functie voor zichzelf niet meer op de voorgrond. Tot de slottijdrit in de Vuelta a España. Achter Primož Roglič en Magnus Cort werd hij daarin derde. Een puike prestatie in zijn ontwikkeling: een tijdrit liegt nooit.

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

De laatste keer dat Steven Kruijswijk een tijdritkampioenschap reed, brengt ons terug naar het jaar 2009. Hij mocht na zilver op het NK tijdrijden U23 (achter Dennis van Winden) zijn opwachting maken tijdens het WK tijdrijden voor beloften, dat jaar in het Zwitserse Mendrisio. De Kleerhanger uit Nuenen werd destijds twaalfde. Tijdens zijn profcarrière bleek Kruijswijk echter een uitstekende tijdrijder in de verschillende rittenkoersen. Zo werd hij dit jaar nog vijfde in de Ronde van het Baskenland en achtste in de slottijdrit van de Vuelta. Of de 34-jarige routinier zin heeft in een tijdritretourtje België vanuit Monaco, valt te bezien.

Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

Koen Bouwman sluit de rij met potentiële opties voor de laatste plek op het WK tijdrijden. De 27-jarige Gelderlander pakte na Dumoulin en Langeveld brons op het NK tijdrijden van dit jaar. Het is meteen ook slechts het enige tijdritresultaat van formaat voor Bouwman, met de kanttekening dat hij in de meeste andere wedstrijden vaak een ondersteunende rol heeft. Een tijdrit is dan een relatieve rustdag. Wel maakt Bouwman de laatste twee jaar steeds deel uit van het Nederlandse Mixed Relay-team. Hij mag zich zelfs wereldkampioen in die discipline noemen en tot voor deze week ook Europees kampioen. Nu pakte hij brons.

Indien fit was ook Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) een goede optie geweest, maar hij viel met een zware blessure uit in de Benelux Tour. Dylan van Baarle zou normaal gesproken zelfs in aanmerking komen voor de tweede plek achter Dumoulin, maar hij liep in de Vuelta een klein breukje op in zijn bekken. Zijn focus ligt echter op de wegwedstrijd, waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat hij het WK tijdrijden aandoet. Hetzelfde geldt voor Mathieu van der Poel; de tijdritpositie lijkt voor zijn rug zelfs helemaal niet bevorderlijk. Bovendien laat hij tijdritkampioenschappen steevast links liggen, ondanks dat die discipline hem ligt.