WK-stad Fayetteville organiseert Pan-Amerikaans kampioenschap veldrijden donderdag 16 januari 2020 om 19:17

Het wereldkampioenschap veldrijden wordt in 2022 in de Verenigde Staten georganiseerd, om precies te zijn in Fayetteville. En om klaar te zijn voor het veldritspektakel, zal de stad in de Amerikaanse staat Arkansas dit jaar het Pan-Amerikaans kampioenschap veldrijden organiseren. Zie het als een generale repetitie voor het WK.

Het Pan-Amerikaans kampioenschap veldrijden zal worden verreden op zaterdag 7 en zondag 8 november en valt onder de Pan-Amerikaanse wielerfederatie COPACI. De organisatie bestaat uit 43 landen uit Noord- en Zuid-Amerika en de Caraïben. De winnaars krijgen als beloning een speciale kampioenstrui.

De laatste kampioenen luisteren naar de namen Maghalie Rochette en Kerry Werner, maar in het verleden wonnen ook grote namen als Katie Compton en Jeremy Powers. “Het is echt geweldig dat we een dergelijk groot evenement mogen organiseren”, zo vertelt wedstrijdleider Brook Watts.

“We willen graag laten zien dat de regio rondom Fayetteville uitermate geschikt is voor fietsers. We hopen de mensen ook enthousiast te maken voor het WK veldrijden in 2022.”