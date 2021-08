WK mountainbike: Terpstra grijpt historische medaille, Richards pakt regenboogtrui

Evie Richards heeft op het WK mountainbike 2021 in het Italiaanse Val di Sole de wereldtitel veroverd. De 24-jarige Britse kwam na een half uur op kop en bleek ongenaakbaar. Achter haar reed Anne Terpstra naar het zilver, na een uitstekende race. Dat is de eerste Nederlandse WK-medaille ooit bij het mountainbiken voor vrouwen.

Rebecca McConnell nam op kop de openingsfase voor haar rekening met Pauline Ferrand-Precot aan het wiel. Anne Tauber miste haar start, maar kwam toch in de eerste grote groep boven op de eerste klim door het bos. Ook veldrijdster Eva Lechner kende op eigen grond een goede start. In de rockgarden nam zij de kop over. Terpstra kwam daar ook voor het eerst vooraan piepen. Bij de eerste doorkomst van de streep nam olympisch kampioene Jolanda Neff de leiding over. Dat was ook nodig, omdat de eerste steile klim volgde.

Ferrand-Prevot pakt concurrentes meteen bij de keel

Op die klim versnelde Ferrand-Prevot voor het eerst, waarna de Française Neff passeerde en ze met z’n tweeën een kloof wisten te slaan. PFP liet niets aan het toeval over en ging er meteen vandoor. Neff had niet meteen een antwoord paraat. Daarachter verzamelden Kate Courtney, Evie Richards en Sina Frei zich. Ferrand-Prevot maakte echter indruk en liep bij de tussentijd in de eerste ronde meteen twintig seconden uit. Terpstra lag op dat moment op een achtste plaats, op 45 seconden van PFP. Tauber op plek veertien, precies op een minuut.

Bij de tussentijdmeting na vijf kilometer was de Française uitgelopen tot 31 seconden voorsprong op Richards, de nummer twee. Frei volgde op een seconde, terwijl Neff haar snelle start moest bekopen. Op het tussenpunt werd ze voorbijgereden door Terpstra, die bezig was aan een uitstekende opmars. Na de eerste volle ronde leidde de Nederlandse een achtervolgende groep op vijftig seconden, met daarin ook McConnell, Neff en de 39-jarige ervaren, afscheidnemende Maja Włoszczowska. Terpstra deed er de forcing en reed weg.

Frei moest in de strijd om plek twee afhaken en Terpstra reed vanuit de achtergrond naar het Zwitserse talent toe. Neff had zichzelf hervonden en volgde. Intussen reed Richards steeds dichter naar Ferrand-Prevot toe, terwijl Terpstra opschoof naar virtueel brons. De Française besloot te wachten op de Britse en binnen een mum van tijd reed Richards het gat in de tweede ronde dicht, net voor de klim in de bos-lus. De Britse nam meteen de leiding over en zette Ferrand-Prevot meteen onder druk. We zijn dan precies 33 minuten onderweg.

Terpstra rijdt fantastische wedstrijd

Terpstra en Frei volgde op dat moment op een half minuutje, waardoor alles plots weer speelbaar was. Zeker omdat McConnell, Neff en Włoszczowska aansloten bij Frei en Terpstra. Richards ging de derde ronde op kop in en vroeg Ferrand-Prevot om over te nemen. De ervaren Française weigerde, onder meer gesteund door de achtervolgende groep. Daar was de samenwerking niet optimaal: het vijftal moest daar veertig seconden prijsgeven. In het bos kieperde een ontketende Richards haar compagnon overboord.

Ook Terpstra bleef indruk maken en wist een bres te slaan. Ferrand-Prevot leek in te storten en Terpstra kreeg ineens een mikpunt. Richards bleef haar voorsprong uitbouwen. Halfweg koers kwam de Nederlandse steeds dichterbij Ferrand-Prevot, terwijl haar achtervolgers niet goed samenwerkten en Terpstra haar voorsprong uitbouwde tot een halve minuut ten opzichte van dat achtervolgende groepje. In de voorlaatste ronde wist de Nederlandse aansluiting te vinden met Ferrand-Prevot die ze vervolgens meteen onder druk zette.

Na een foutje van de Française kort daarop, sloeg Terpstra meteen een gat. Richards reed intussen nog altijd solo aan kop, met een voorsprong van 47 seconden op de Nederlandse. Nummer drie PFP moest op dat punt tien seconden meer prijsgeven. Ze viel zelfs helemaal terug in de groep met Frei, Neff en Włoszczowska. Terpstra reed heel steady door en gaf bij het ingaan van de slotronde 55 seconden toe op de Britse koploopster. Haar voorsprong op de achtervolgers was dan wel weer opgelopen naar een geruststellende 45 seconden.

In de slotronde was vooral de strijd om het brons interessant. Neff smeedde een plannetje om Włoszczowska naar de laatste medaille tet helpen. De twee kennen elkaar al jaren en de ervaren Poolse neemt na dit seizoen afscheid, na een lange carrière met olympisch zilver (2008) en een wereldtitel in 2010. Frei –vrijdag de eerste wereldkampioene Shortrace ooit – wilde niet in dat verhaal mee en begon beiden onder druk te zetten. PFP was toen al gezien. De Poolse maakte in de afdaling echter een foutje, waarna Frei het brons voor zich opeiste.

WK mountainbike 2021, Val di Sole

Crosscountry vrouwen

Evie Richards in 1u23m52

Anne Terpstra +1m03s

Sina Frei +1m08s

4. Jolanda Neff z.t.

5. Maja Włoszczowska +1m47s

6. Pauline Ferrand-Prevot +2m35s

7. Rebecca McConnell +2m45s

8. Anne Tauber +2m56s

9. Malene Degn +3m17s

10. Alessandra Keller +3m20s

15. Sophie von Berswordt +5m09s

29. Githa Michels +8m09s

39. Ceylin del Carmen Alvarado +10m17s

44. Lotto Koopmans +10m47s

Volledige uitslag

THAT. WAS. AMAZING. 👏🇬🇧 Evie Richards has become the first-ever British women to become UCI MTB World Champion in the XCO!#ValdiSole2021 pic.twitter.com/Vy37928YpC — UCI MTB (@UCI_MTB) August 28, 2021