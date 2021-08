WK mountainbike: Sina Frei kroont zich tot eerste wereldkampioene Shortrace

Sina Frei heeft in Val di Sole de regenboogtrui gepakt op de Shortrace tijdens het WK mountainbike 2021. Het 24-jarige Zwitserse toptalent – ze veroverde zilver op de Olympische Spelen – hield in een sprint met twee de Britse Evie Richards heel nipt af. Pauline Ferrand-Prevot werd derde.

De UCI organiseerde voor het eerst een WK op deze discipline, dat ook voorafgaand iedere Wereldbeker plaatsvindt. Met Pauline Ferrand-Prévot, Evie Richards, Sina Frei, Olympisch Cross-country kampioene Jolanda Neff, Kate Courtney, Jenny Rissveds en Linda Indergand waren de meeste toppers van de partij in Val di Sole. Alleen de jonge Française Loana Lecomte en de Nederlandse dames Anne Tauber en Anne Terpstra stonden niet aan de start.

Vlak na de start van de Shortrace zagen we de Zwitserse dames het tempo bepalen aan kop van de koers en ook de Françaises lieten zich opmerken, maar het kwam allemaal aan op de laatste ronde. Frei zette zich op kop en hield zo het tempo erg hoog, maar van een definitieve afscheiding was geen sprake. Er moest uiteindelijk worden gesprint om de wereldtitel. Frei ging aan en hield ternauwernood stand, al moest er na afloop een fotofinish aan te pas komen.

Richards deed met een ultieme jump namelijk nog een gooi naar de titel, maar kwam net te laat om Frei nog te remonteren. De bronzen medaille was voor Ferrand-Prévot. Zaterdag volgt er voor de mountainbikesters een herkansing in de Cross-country-race.

WK Mountainbike 2021, Val di Sole

Shortrace – vrouwen

Sina Frei

Evie Richards

Pauline Ferrand-Prevot

Goosebumps 😮😅.

How close was the finish between these two? Racing at its best! #ValdiSole2021 pic.twitter.com/kzU73mFXH9

— UCI MTB (@UCI_MTB) August 26, 2021