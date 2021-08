WK mountainbike: Nino Schürter grijpt negende (!) wereldtitel, Vader eindigt als tiende

De regenboogtrui op het WK mountainbike 2021 voor mannen in Val di Sole is ten prooi gevallen aan Nino Schurter. De 35-jarige Zwitser reed vanaf de eerste ronde met Mathias Flückiger vooruit en strafte één klein foutje van zijn landgenoot in de laatste kilometer genadeloos af. Viktor Koretzky pakte brons. Jumbo-Visma-aanwinst Milan Vader miste zijn start en kwam daardoor niet verder dan een tiende plek.

We vullen dit bericht aan.

WK mountainbike 2021, Val di Sole

Crosscountry mannen

Nino Schurter

Mathias Flückiger

Victor Koretzky