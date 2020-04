WK mountainbike afgelast, UCI zoekt nieuwe datum donderdag 30 april 2020 om 11:57

Het WK mountainbike in Albstadt is definitief afgelast. De UCI meldt in een verklaring nog wel op zoek te zijn naar een nieuwe datum.

“Er zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en locatie gecommuniceerd worden”, meldt de bond in het statement. Mathieu van der Poel hoopte in de Duitse plaats de wereldtitel cross-country te veroveren.

Eind maart maakte de lokale organisatie al bekend het WK (25-28 juni) te willen uitstellen vanwege het coronavirus.

Het WK mountainbike was voor veel deelnemers ook een belangrijk tussenstation voor de Olympische Spelen van Tokio, maar dat evenement werd een maand geleden al met een jaar uitgesteld tot 2021.

In het Canadese Mont-Sainte-Anne gingen vorig jaar de zeges naar Nino Schurter (achtste WK-titel cross-country) en Pauline Ferrand-Prévot (tweede WK-titel). Van der Poel deed niet mee omdat hij zich richtte op de wegwedstrijd van het WK wielrennen in Yorkshire.