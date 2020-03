WK Mountainbike uitgesteld door coronavirus, zoektocht naar nieuwe datum vrijdag 27 maart 2020 om 08:00

Mathieu van der Poel hoopte enkele dagen geleden nog op het doorgaan van de wereldkampioenschappen mountainbike in het Duitse Albstadt (25-28 juni), maar de organisatie heeft besloten om het evenement uit te stellen als gevolg van het coronavirus.

Volgens het organiserend comité is het in deze onzekere tijd onmogelijk om een groot evenement als het WK te organiseren, gezien de huidige verspreiding van het coronavirus en de opgelegde reisrestricties in Europa en de rest van de wereld. De organisatie hoopt nu met de UCI en andere partijen een nieuwe datum te prikken.

De betrokkenen denken nu aan een WK in de herfst van 2020, maar de partijen houden ook rekening met het uitstellen van het evenement naar 2021. De organisatoren sluiten ook niet uit dat het WK helemaal niet doorgaat, maar men hoopt een dergelijk doemscenario te voorkomen.

Het regent afgelastingen

De internationale wielerunie, de Duitse rennersvakbond BDR en de organisatoren van de verschillende Wereldbekers mountainbike zullen volgende week via een videoconferentie beslissen wat er gaat gebeuren met het WK. De UCI moest eerder al een streep zetten door de wereldbekermanche van Nove Mesto.

Ook de Wereldbekers van Lousã, Maribor, Losinj en Fort William (waar de downhill-wedstrijden op het programma stonden) gaan voorlopig niet door. De eerstvolgende wereldbekermanche is in het Andorraanse Vallnord (19-21 juni), al is het maar de vraag of deze wedstrijd kan doorgaan.