WK-goud voor Kopecky en Bossuyt in koppelkoers: “Nooit durven dromen”

Lotte Kopecky en Shari Bossuyt kroonden zich zaterdagavond in Saint-Quentin-en-Yvelines tot wereldkampioenen in de koppelkoers. De Fransen, met Clara Copponi en Valentine Fortin, dachten een moment lang de zege te hebben gepakt, maar uiteindelijk waren het de Belgen die mochten juichen.

Frankrijk pakte in de eerste fase van de wedstrijd een voorsprong op de andere landen, maar in de finale kwam de aanval van de Belgen. Kopecky en Bossuyt sloegen een flinke slag door een ronde te pakken en stonden plots eerste. Copponi en Fortin deden er in de ultieme slotfase echter nog alles aan om de rollen weer om te draaien. Door een valpartij, die voor een breuk in het peloton zorgde, leek dat ook even te lukken.

De Fransen kwamen echter één punt tekort om België af te troeven. Zodoende gingen de gouden medailles naar Kopecky en Bossuyt. “We waren al aan het vieren voor die zilveren medaille, maar er was toch die ontgoocheling dat we met een puntje verschil het goud misten”, vertelde Bossuyt na afloop aan Het Nieuwsblad. “Tot Kenny De Ketele (de bondscoach, red.) riep dat we gewonnen hadden!”

Bossuyt dacht voor de koppelkoers niet echt aan de wereldtitel. “Dit had ik zelfs nooit durven dromen. We zijn nu wel het beste duo ter wereld hé! We mogen die trui een heel jaar dragen in de ploegkoersen. Dit is het mooiste moment uit mijn carrière, mijn echte doorbraak. Ik heb een grote stap voorwaarts gezet, maar er waren twijfels door die hersenschudding. Goed dat ik het omnium niet heb gereden.”

Voor Kopecky is het alweer haar tweede wereldtitel in Saint-Quentin-en-Yvelines, nadat ze eerder al de beste was in de afvallingskoers. “We wilden rusten beginnen en dan toeslaan. Ja, het duurde lang voor we die ronde pakten, maar we hadden geen keuze: we moesten doorgaan. Alles of niks. Ik heb zelfs een beetje ingehouden om nog extra punten te kunnen pakken. Ik dacht wel dat de Denen voorop reden, maar wist het niet zeker. Ik dacht dat ze waren ingelopen, de speaker dacht dat blijkbaar ook. Gelukkig is het rechtgezet.”