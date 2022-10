Lotte Kopecky en Shari Bossuyt bezorgen België wereldtitel koppelkoers

Lotte Kopecky en Shari Bossuyt zijn in Saint-Quentin-en-Yvelines wereldkampioen koppelkoers geworden. De Fransen, met Clara Copponi en Valentine Fortin, dachten een momentlang de zege te hebben gepakt, maar uiteindelijk waren het de Belgen die mochten juichen. Nederland eindigde op de zesde plek.

Frankrijk pakte in de eerste fase van de wedstrijd een voorsprong op de andere landen, maar in de finale kwam de aanval van de Belgen. Lotte Kopecky en Shari Bossuyt sloegen een flinke slag door een ronde te pakken en stonden plots eerste. Copponi en Fortin deden er in de ultieme slotfase echter nog alles aan om de rollen weer om te draaien.

Door een valpartij, die voor een breuk in het peloton zorgde, leek dat ook even te lukken. Maar de Fransen kwamen één punt tekort om België af te troeven. Zodoende gingen de gouden medailles naar Kopecky en Bossuyt. Voor Kopecky is het de tweede keer dat ze het WK koppelkoers wint, de vorige keer – in 2017 – reed ze samen met Jolien D’Hoore.

Nederland, dat Maike van der Duin en Marit Raaijmakers afvaardigde, eindigde op de zesde plek. Zij pakten in totaal vijftien punten.

WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines 2022

Uitslag koppelkoers (v)

Lotte Kopecky en Shari Bossuyt – 32 punten

Clara Copponi en Valentine Fortin – 31 punten

Amalie Dideriksen en Julie Leth – 23 punten