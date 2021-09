WK-favoriet Mick van Dijke ontwikkelt zich razendsnel: “Vooral om me heen veel veranderd”

Interview

Ruim anderhalf jaar geleden had hij amper een wegkoers op niveau gereden. Nu achttien maanden later is Mick van Dijke een van de favorieten op het wereldkampioenschap bij de beloften. Hij is intussen ook gepromoveerd van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma naar het WorldTour-team. Een duizelingwekkende achtbaan die ook zijn sporen heeft achtergelaten bij de 21-jarige Zeeuw zelf. “Alles wat er op het WK nog bijkomt, is niets meer dan een bonus. Dit jaar is al meer dan geslaagd”, vertelt hij enthousiast aan WielerFlits.

De voormalig mountainbiker reed in het gekke coronajaar 2020 al een dijk van een seizoen en dat doet hij het laatste half jaar nog eens dunnetjes over. Al lopend werd hij Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften, om op het NK op de weg als tweede te eindigen achter zijn tweelingbroer Tim. Hij won vervolgens de slotrit in Kreiz Breizh, waar hij ook tweede in het eindklassement werd. Van Dijke ging daarna met de nationale selectie naar de Tour de l’Avenir en daar werd hij dé man van de eerste helft van de ronde. Na een goede proloog veroverde hij in de ploegentijdrit het geel en die trui verdedigde hij vijf dagen met verve.

‘Die gele trui, daar rijden alleen de besten in’

Van Dijke wist dat hij in de Ronde van de Toekomst kansen zou krijgen. “Dat vond ik spannend”, legt hij uit. “Na een hoogtestage met de profs in de zomer, wist ik dat ik fysiek in orde was. Ik zat alleen wel met vragen. Veel tegenstanders kende ik niet en ik kon me ook niet echt een voorstelling bij het niveau maken. Ik kan alleen wel een goede proloog rijden en met een sprintetappe en ploegentijdrit daarna, wist ik dat ik kansen had op de gele trui. Ik had daar vertrouwen in, maar het was tegelijkertijd ook het beste scenario waarover ik alleen maar kon dromen. En toen wonnen we die ploegentijdrit met veel voorsprong.”

Hij reed daarna dus vijf dagen in het geel en won bijna ook nog een rit. “Dat zijn wel heel brute dingen, in de mini-Tour de France!”, lacht Van Dijke. “Ik had nooit gedacht dat ik hiertoe in staat zou zijn. Als je ziet wat voor jongens die gele trui gedragen hebben, dan hecht ik daar heel veel waarde aan. Ik vind het heel gaaf dat zo veel goede beloften in die trui gefietst hebben. Het voelt voor een stukje als ‘n soort life goal. Het is echt dik, echt een groot ding bij de beloften. Heel veel jongens die het ver geschopt hebben, droegen het geel. In die zin vind ik het prachtig, maar anderzijds is het totaal geen garantie voor de toekomst.”

Toch had de Zeeuw ook graag gewonnen in het geel. “De laatste etappe die Marijn van den Berg won, daar was het eigenlijk de bedoeling dat ik zou gaan sprinten”, vertelt hij. “Daan Hoole en Casper van Uden gaven daar echter zo’n harde lead out, dat was zo netjes… In de laatste bocht passeerden we iemand die vooruit was gebleven, waardoor ik een gat moest laten op Marijn. Nu moest ik eerst het gat dichtrijden. Ik kon hem er daarna nog naast zetten, maar het was net niet genoeg. Persoonlijk baal ik dat ik geblokt werd door die vluchter, want ik had dolgraag in het geel gewonnen. Al was de finishfoto nu ook mooi.”

Wat goed is, komt snel

De periode van het NK naar l’Avenir beleefde hij heel intens. “Ik moest daarna echt even bijkomen, ook mentaal. Ik wilde eventjes genieten van de momenten die gebeurd waren. Daarbij kwam ook dat ik samen met Tim onlangs verhuisd ben naar het Belgische Riemst. Hier kan ik in de heuvels trainen en we denken dat ik daar sneller door groei. Maar als ik wil, kan ik hier ook vlak rijden. Het is net even centraler. Olav Kooij en Gijs Leemreize wonen naast ons. Jumbo-Visma huurt een deel van een huis, dat is opgesplitst in vier ruime appartementen. Gijs en Olav hebben een blok, wij een en dan wonen er nog twee gezinnen.”

De renner Mick van Dijke kan veel. Sprints, tijdritten en klassiekers behoren tot zijn jachtterrein. “Als het niet te steil is, kan ik ook op langere beklimmingen mee. Maar ik zou mezelf op dit moment omschrijven als een klassieke renner voor de Vlaamse wedstrijden, met een goede punch. Wel ben ik mijn sprint nog heel erg aan het ontwikkelen. Op dat gebied moet ik nog veel leren, maar ik heb er wel de power voor. Zeker als het een zware koers geweest is. Versta me wel goed: ik ben absoluut geen massasprinter. Ik ben ook goed in het aantrekken van een spurt, dat inzicht heb ik. Ik vind dat ook echt leuk om te doen.”

De Zeeuw trok dit jaar al vier succesvolle sprints voor Marijn van den Berg aan bij de nationale selectie. Met Olav Kooij deed hij tevens een aantal spurts in profkoersen. Zelf won Van Dijke ook zeven keer. Na de Flanders Tomorrow Tour besloot Jumbo-Visma om de jongeling met onmiddellijke ingang over te hevelen naar het profteam. “Er verandert voor mij vrij weinig”, legt Van Dijke uit. “In de praktijk zit ik nog steeds in de opleidingsploeg en ik blijf fietsen op hetzelfde materiaal. Ik houd dezelfde trainer en ik ga in december ook met de jongens skiën in Noorwegen, bijvoorbeeld. Het verschil is dat ik nu betaald wielrenner ben.”

Omgaan met nieuwe status

En dat terwijl hij in 2019 nog amper op de weg reed. Als we hem vragen wat er in die twee jaar veranderd is aan Mick van Dijke, hoeft hij niet lang na te denken. “Niets, eigenlijk. Ik ben nog steeds dezelfde persoon. Ik ben heel snel gegroeid, die twee jaar zijn voorbij gevlogen. Niet normaal. Het gaat ook niet allemaal vanzelf. Zo ziet het er misschien uit, maar het is toch wel zwaar, hoor. Heel veel zaken – die je bijvoorbeeld bij de junioren leert – die voor wielrenners heel normaal zijn, daar had ik geen verstand van. Dat moest ik allemaal onder de knie zien te krijgen. Of, sterker nog: dat ben ik nog aan het leren. Dat is niet eenvoudig.”

“Het betekende dat ik heel veel uit mijn comfortzone moest komen”, gaat de jongeling verder. “Uiteindelijk leer je het snelst van fouten en probeer je steeds weer opnieuw alles zo goed mogelijk te doen. Ik heb wel het gevoel dat ik een inhaalslag gemaakt heb, ondanks dat ik in tegenstelling tot de meeste profs heel weinig gekoerst heb. Ik ben dus nog steeds dezelfde Mick, maar om mij heen is er heel veel veranderd. Dat kost wel energie, ook mentaal. Ik zit nu op een niveau waar ik naartoe wilde. Dat is supermooi en helemaal geweldig, maar ik moet er nog wel aan wennen. Er zijn nu veel meer randzaken die spelen.”

Dat besef daalde in tijdens de Ronde van de Toekomst. “Er komen zo veel mensen naar je toe als je die gele trui hebt”, spreekt hij nog steeds vol indrukken. “Die aandacht, dat ben ik niet gewend. En dan ben je nu ineens prof en ploeggenoot van Wout van Aert en Tom Dumoulin. Dat is heel vet. Maar het gaat wel heel snel. Toch probeer ik ook bij mezelf te blijven. Komende winter zal ik veldrijden en mountainbiken toepassen in mijn trainingen. Dat vind ik lekker en ik denk dat het heel belangrijke disciplines zijn die je als renner kan gebruiken. Je ontwikkelt er een betere techniek van, dus dat wil ik graag blijven doen.”

WK-ambities met Wout van Aert in het achterhoofd

Bij Jumbo-Visma geven ze Van Dijke de tijd om zich te blijven ontwikkelen. “In de laatste anderhalf jaar hebben we gezien dat het snel kan gaan. Ik heb grote stappen gezet en daar willen we een vervolg aan geven. Maar we zijn ook realistisch. Wielrennen doe ik nog niet lang, dus we willen geen stap overslaan. Al zijn we ons er wel van bewust dat ik nog lang niet uitgeleerd ben en ik mijn potentie nog niet heb bereikt. Daarom is ervoor gekozen om mij nu al prof te maken, zodat ik ook kan deelnemen aan WorldTour-wedstrijden. Anderzijds ga ik ook nog altijd 1.2-koersen afwerken, waar ik met de opleidingsploeg voor zeges kan rijden.”

Van Dijke kan bij de Nederlandse formatie straks ook koersen met zijn grote voorbeeld. Een droom: “Ik kijk enorm op naar Wout van Aert. Als sporter en als mens, hoe hij dat doet, daar heb ik heel veel bewondering voor. Ik zou graag heel veel van hem willen leren. Hoe hij zijn carrière aanpakt, dat vind ik ook goed bij mij passen. Voor mij was het een heel groot doel om een profcontract te tekenen. Dat is gelukt. Of ik ooit weer ga mountainbiken en zoals Wout disciplines ga combineren? Wie weet. Als ik het hele wielrenplaatje onder controle heb zoals ik dat wil, dat het er ooit nog van komt. Maar dat is niet voor de eerste jaren.”

Nu volgt eerst het WK U23. Met de wijze waarop Van Dijke dit seizoen zijn wegkoersen wist te winnen en het goede eindschot dat hij heeft, behoort de 21-jarige Zeeuw komende vrijdag óók tot de favorieten. “Samen met het WK tijdrijden is dit het grootste doel voor mij dit najaar. Ik wil er heel goed presteren, maar ik weet ook dat het WK een wedstrijd op zich is. Druk heb ik daarom ook niet. Als het niet lukt om goed te rijden, dan is dat ook prima. Mijn seizoen is voor mijn gevoel al geslaagd, maar ik heb niet het gevoel dat het er fysiek gezien al op zit. Er zit nog wel wat in de tank. Het WK-parcours ligt me wel heel erg goed.”

“We gaan er ook met een heel sterke ploeg naartoe”, gaat de jongeling verder. “Maar kijk, het wereldkampioenschap is altijd een heel andere wedstrijd. Dat realiseer ik mezelf ook. Ik weet dat ik goed bezig ben en dat ik vertrouwen mag hebben om een rol te kunnen spelen. Maar ik zou mezelf geen medaillerol willen geven. Het is een aparte wedstrijd. En als ik mezelf die druk op leg, blijft dat in je hoofd zitten. Dat terwijl ik vrij wil kunnen koersen, lekker onbevangen. Alles wat ik dit jaar al heb bereikt, is voor mij al heel mooi. De rest wat er vanaf nu nog bijkomt, is allemaal bonus. En wat niet komt, doet niet af aan mijn jaar.”

Van Dijke geldt als een van de favorieten voor het WK U23 van vrijdag. De voorbeschouwing lees je hier.