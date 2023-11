donderdag 9 november 2023 om 12:17

WK eSports niet meer vanuit huis, maar op locatie in Abu Dhabi

De internationale wielerunie UCI maakte in augustus al bekend dat het met MyWhoosh een nieuwe partner heeft gevonden voor de wereldkampioenschappen eRacing. Aan de samenwerking met Zwift komt dus een eind. Opvallend: de eindstrijd zal volgend jaar plaatsvinden in Abu Dhabi.

UCI en MyWhoosh slaan voor de komende drie seizoenen (2024, 2025 en 2026) de handen ineen als het gaat over het organiseren van de wereldkampioenschappen eRacing. MyWhoosh, dat is gezeteld in Abu Dhabi en ook sponsor is van wielerploeg UAE Emirates, is de komende jaren de exclusieve partner van de UCI en daarmee verantwoordelijk voor de organisatie van de mondiale titelstrijd E-racing.

De eerstvolgende editie van het WK, in oktober 2024, zal dus plaatsvinden in Abu Dhabi. De renners en rensters die zich kwalificeren voor de finale, zullen volgend jaar dus op locatie strijden voor de medailles en regenboogtruien. Deelnemers die een gooi willen doen naar de wereldtitel moeten zich in eerder stadium – tijdens de kwalificatierondes – eerst nog zien te plaatsen.

De UCI zal begin volgend jaar met meer details (onder meer de exacte data, locatie en de kwalificatieprocedure) naar buiten komen over het evenement. Bij de vrouwen is Loes Adegeest de regerend wereldkampioene, bij de mannen ging de regenboogtrui begin dit jaar naar de Deen Bjørn Andreassen, de jongere broer van mountainbiker en (voormalig) veldrijder Simon Andreassen.