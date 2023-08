UCI vindt nieuwe partner voor komende edities WK eRacing

De UCI en Zwift organiseerden de voorbije jaren de wereldkampioenschappen eRacing, maar aan deze samenwerking komt binnenkort een eind. De internationale wielerunie heeft met het concurrerende MyWhoosh een nieuwe partner gevonden.

UCI en MyWhoosh slaan voor de komende drie seizoenen (2024, 2025 en 2026) de handen ineen als het gaat over het organiseren van de wereldkampioenschappen eRacing. MyWhoosh, dat is gezeteld in Abu Dhabi en ook sponsor is van wielerploeg UAE Emirates, is de komende jaren de exclusieve partner van de UCI en daarmee verantwoordelijk voor de organisatie van de mondiale titelstrijd E-racing.

De kwalificatierondes en de eindstrijd zullen de komende jaren – met de komst van MyWhoosh – plaatsvinden in Abu Dhabi. De betrokken partijen zullen op een later moment met meer nieuws komen omtrent het WK eRacing van 2024.

“We zijn heel erg blij dat we MyWhoosh mogen verwelkomen als de nieuwe organisator van het WK eRacing. We zijn er zeker van dat het evenement nog verder zal groeien. Deze aankondiging laat nog maar eens de toewijding van Abu Dhabi zien op wielergebied”, legt UCI-baas David Lappartient uit in een persbericht.

“De stad zal het evenement in 2024, 2025 en 2026 dus verwelkomen, net als het WK op de weg (in 2028, red.) de UCI Gran Fondo en de wereldkampioenschappen baanwielrennen van 2029.”