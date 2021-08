WK baanwielrennen verplaatst van Turkmenistan naar Roubaix

Het WK baanwielrennen is dit najaar in Roubaix. De UCI annuleerde eerder dit jaar de organisatie van het wereldkampioenschap in Turkmenistan, waarna het op zoek ging naar een alternatief. Dat is gevonden in Roubaix, waar van 20-24 oktober in het Vélodrome Couvert Régional Jean-Stablinski gestreden wordt om de wereldtitels.

Het Vélodrome Couvert Régional Jean-Stablinski moet niet verward worden met de wielerbaan André-Pétrieux waarop Parijs-Roubaix traditioneel finisht. Wel ligt deze Vélodrome, met een 250 meter lange baan en open sinds 2012, in de buurt van de aankomst van de Helleklassieker.

Aanvankelijk zou het WK wielrennen van 13-17 oktober plaatsvinden in Ashgabat, de hoofdstad van Turkmenistan. Vanwege de gezondheids- en coronamaatregelen werd daar een streep doorgezet. Ook werd Glasgow nog genoemd als locatie om het WK te organiseren, maar daar komt de UCI nu op terug. Roubaix is the place to be eind oktober.

Bij de organisatie van het wereldkampioenschap wordt de UCI bijgestaan door de Franse wielerbond FFC, de stad Roubaix, de metropool Lille, het departement Nord en de regio Hauts-de-France.