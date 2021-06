WK baanwielrennen 2021 toch niet in Turkmenistan, Glasgow nieuwe locatie

Het WK baanwielrennen zal dit jaar toch niet plaatsvinden in Turkmenistan. Dat heeft de internationale wielerunie UCI vandaag wereldkundig gemaakt. Het sportevenement zal nu worden gehouden in het Schotse Glasgow. De UCI komt later met meer details.

Het WK baanwielrennen van 2021 werd eerder nog toegewezen aan het omstreden Turkmenistan. In hoofdstad Achgabat, in de Sports Complex Velodrome, moest de titelstrijd plaatsvinden. Na Maebashi (1990) en Hong Kong (2017) moest er een derde WK baanwielrennen komen in Azië, maar dit feestje gaat nu niet door.

Er was eerder al veel kritiek op een WK in Turkmenistan en de afgelopen weken werd de discussie alsmaar heviger na de recente politieke ontwikkelingen in Wit-Rusland. In Minsk zou dit jaar het EK baanwielrennen plaatsvinden, maar de UEC besloot naar een alternatieve locatie te zoeken na de arrestatie van journalist en blogger Roman Protasevitsj.

De UCI komt nu tot het besef dat een WK in Turkmenistan geen optie is en heeft Glasgow aangewezen als alternatieve locatie. De wereldkampioenschappen baanwielrennen stonden op de planning van 13 tot en met 17 oktober, enkele maanden na de Olympische Spelen. Het EK is al verschoven naar de eerste week van oktober.