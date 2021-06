EK baanwielrennen uitgesteld naar oktober

Het Europees kampioenschap baanwielrennen zal dit jaar niet plaatsvinden van 23-27 juni, maar pas in de maand oktober. Het is volgens de Europese wielerunie UEC niet mogelijk om op tijd een alternatieve locatie te vinden voor de organisatie van het evenement.

Het Europees kampioenschap baanwielrennen zou dit jaar eigenlijk worden gehouden in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland. De internationale situatie met betrekking tot Wit-Rusland noopte de UEC echter tot afgelasting van het aanstaande EK in Minsk. Er werd vervolgens gezocht naar een alternatieve locatie.

Geen ultieme test voor de Spelen

De Europese wielerunie hoopte het evenement alsnog van 23-27 juni te kunnen organiseren, in aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio. Dit bleek organisatorisch en vanuit corona-oogpunt alleen geen haalbare kaart. Het baanevenement zal nu plaatsvinden van 5-9 oktober of een week later van 6-10 oktober. De organisatie hoopt zo snel mogelijk een nieuwe locatie aan te wijzen.

“Door het EK baanwielrennen te verplaatsen naar oktober, geven we de ploegen en de nieuwe organisator de tijd om alles netjes te plannen”, klinkt het in een persbericht. Dit betekent echter wel dat er geen groot internationaal baantoernooi meer zal plaatsvinden voor de Olympische Spelen in Tokio.