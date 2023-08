WK 2023: Welke ploegbelangen kunnen de landenteams ontwrichten?

Het wereldkampioenschap wielrennen is een wedstrijd voor landenteams. Dat weet natuurlijk iedereen, maar toch wordt er elk jaar ook veel gesproken over de verschillende ploegbelangen. Welke ploeg is nu eigenlijk het beste vertegenwoordigd op het WK dit jaar?

WK wielrennen 2023: Voorbeschouwing wegwedstrijd elite mannen – Titanenstrijd in grillig Glasgow Lees ook:

Niet Jumbo-Visma, UAE Emirates, INEOS Grenadiers of BORA-hansgrohe is het team die de meeste renners naar Schotland stuurt, maar wel EF Education-EasyPost. Zij vaardigen maar liefst twaalf renners af voor de wegrit bij de elite mannen. Alberto Bettiol (Italië), Ben Healy (Ierland), Neilson Powless (Amerika) en Magnus Cort (Denemarken) zijn een aantal voorbeelden.

Soudal Quick-Step volgt na de Amerikaanse ploeg. Patrick Lefevere kan zondag tien renners van zijn ploeg bewonderen in koers. Dat is natuurlijk uittredend wereldkampioen Remco Evenepoel (België), maar bijvoorbeeld ook Kasper Asgreen (Denemarken) en Julian Alaphilippe (Frankrijk).

Verrassende laatste

Vervolgens komen UAE Emirates en Lidl-Trek, zij sturen negen renners naar Glasgow. Daarachter zijn het Alpecin-Deceuninck, INEOS Grenadiers, Jumbo-Visma, Groupama-FDJ en Israel-Premier Tech die acht renners afvaardigen. Het WorldTour-team met de minste renners in Schotland bij de profs is Arkéa-Samsic, zij brengen welgeteld nul renners aan de start.

Startlijst

