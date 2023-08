WK 2023: Zwitserland pakt het goud in Mixed Relay ondanks val Reusser, Nederland zevende

Zwitserland heeft de Mixed Relay gewonnen. De topfavorieten waren, ondanks een val van Marlen Reusser, zeven seconden sneller dan Frankrijk. Het brons was voor de Duitsers, zij eindigden op 51 seconden van de Zwitsers. De Nederlanders speelden geen rol van betekenis en eindigden als zevende.

De nationale ploegen moesten in totaal 40,3 kilometer afleggen in Glasgow. Dit wil zeggen dat zowel de mannen als de vrouwen een race tegen de klok van een goede 20 kilometer moesten rijden. De omloop was in grote lijnen hetzelfde als het lokale rondje van de wegwedstrijden, maar wel net iets langer. Montrose Street was met andere woorden weer van de partij.

Franse richttijd

Het was dinsdagnamiddag even wachten op een eerste richttijd. Dat had alles te maken met het feit dat in de eerste wave niet de meest competitieve landen aan de start stonden. Uiteindelijk waren het de Fransen die een eerste scherpe tijd neerzetten. Zij hadden met Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Bryan Coquard, Audrey Codron-Ragot, Cédrine Kerbaol en Juliette Labous overigens een sterke ploeg.

De Italiaanse mannen (Alberto Bettiol, Mattia Catteneo en Manlio Moro) waren de eerste renners die aan het tussenpunt sneller deden dan de Fransen. Het verschil was vijf seconden. Even later kwamen de Zwitsers (Stefan Küng, Stefan Bissegger en Mauro Schmid) daar ook langs, zij deden nog eens negentien seconden sneller dan de Italianen.

Bijzonder veel incidenten

De Nederlandse mannen moesten na 20 kilometer al 41 seconden toegeven op de Zwitsers. Dat had misschien wel te maken met de valpartij van Daan Hoole. Die kon niet meer verder nadat hij in de hekken was terechtgekomen, Jos van Emden en Tim van Dijke moesten daardoor met twee verder. Een medaille zat er wel nog in voor de Nederlanders, maar dan moesten Loes Adegeest, Shirin van Anrooij en Riejanne Markus wel wat tijd goedmaken.

Zwitserland en Italië stonden er goed voor nadat de mannen waren aangekomen, maar daarna liep het voor beide landen niet van een leien dakje. Eerst kwam Marlen Reusser ten val bij Zwitsers en even daarna kampte Silvia Persico met mechanische pech. De Italiaanse vrouwen waren al maar met twee, dus zij konden hun medaille vergeten. Reusser beschikte wel nog over goede benen en sprong nog naar haar twee landgenoten.

Goud voor Zwitserland

Ondertussen waren de Nederlandse dames over de streep gekomen. Zonder succes, want ze strandden op ruime afstand van de medailles. Ook na de aankomst van Duitsland, Australië en Italië bleef Frankrijk ruim aan de leiding van de Mixed Relay. Zwitserland was met andere woorden het enige land dat nog onder de tijd van het Franse zestal kon duiken.

Reusser, Elise Chabbey en Nicole Koller deden het ondanks de pech van Reusser goed. De vrouwen verloren in hun tijdrit wat tijd op de Fransen, maar hielden uiteindelijk nog zeven seconden over. Zodoende wonnen de Zwitsers goud, voor de Fransen en de Duisters. De Nederlanders eindigden op plaats zeven.